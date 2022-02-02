Американский актёр Шайа Лабаф впервые станет отцом

Американский актёр Шайа Лабаф, известный по фильму "Трансформеры", впервые станет отцом. Об этом сообщает People.

Первенца ему подарит британская актриса и модель Миа Гот, с которой Лабаф познакомился на съёмках фильма Ларса фон Триера "Нимфоманка". О беременности стало известно после публикации фотографий, на которых артистка запечатлена с заметно увеличившимся животом.

Звёздная пара поженилась в 2016 году, однако уже в 2018-м представитель актёра заявил о разводе. После знаменитости многократно сходились и снова расставались. Шайа за это время успел повстречаться с певицей Талией Барнетт. В очередном воссоединении пару уличили весной 2020 года, когда Лабаф начал носить своё обручальное кольцо, а Гот — и обручальное, и помолвочное. В июне 2021-го знаменитостей заметили вместе в Диснейленде.