Сурок под Харьковом трижды сбегал от деликатесов перед выбором "блюда-антистресса"
Также грызун предсказал погоду на ближайшую весну. Несмотря на то что он выбрался из домика, организаторы заметили, что она будет нестабильной и довольно прохладной.
Кадр из видео © YouTube / Суспільне Харків
Сурок Тимка в посёлке Гайдары Харьковской области в День сурка выбрал лучшее блюдо-антистресс для жителей Украины. Выбор животного пал на сало с чёрным хлебом, чесноком и зеленью. А вот борщ с пампушками и вареники с луком грызун проигнорировал, сообщает издание "Суспільне Новини".
При этом Тимка трижды пытался сбежать от предложенных ему деликатесов, поэтому соорганизатору мероприятия Надежде Токарской пришлось всё время возвращать его на место. Тем не менее в конце концов он определился с выбором. Кроме того, зверёк также предсказал и погоду на будущую весну. Несмотря на то что он не увидел свою тень и спокойно вылез из домика, по словам Токарской, весна будет нестабильной.
"Несмотря на то что Тимка не увидел свою тень, весна будет довольно нестабильной. Нас ждут температурные колебания. Весна придёт по расписанию, но будет довольно прохладной", — сказала она.
Ранее Лайф рассказал, что роль "метеорологов" в День сурка в Петербурге досталась паре из Ленинградского зоопарка – Ижорику и Августине. А сурки из Московского зоопарка проспали свой "официальный" праздник. Отмечается, что в 2021 году Арчи, Сара и Нагайна ушли в зимнюю спячку раньше обычного, в конце сентября. Тем самым они предрекли снежную и продолжительную зиму.
Комментариев: 0