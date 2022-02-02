Сурок под Харьковом трижды сбегал от деликатесов перед выбором "блюда-антистресса"

Сурок Тимка в посёлке Гайдары Харьковской области в День сурка выбрал лучшее блюдо-антистресс для жителей Украины. Выбор животного пал на сало с чёрным хлебом, чесноком и зеленью. А вот борщ с пампушками и вареники с луком грызун проигнорировал, сообщает издание "Суспільне Новини" .

При этом Тимка трижды пытался сбежать от предложенных ему деликатесов, поэтому соорганизатору мероприятия Надежде Токарской пришлось всё время возвращать его на место. Тем не менее в конце концов он определился с выбором. Кроме того, зверёк также предсказал и погоду на будущую весну. Несмотря на то что он не увидел свою тень и спокойно вылез из домика, по словам Токарской, весна будет нестабильной.