НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Daily Express: Приём парацетамола может вызвать проблемы с печенью

Также опасные побочные эффекты этого обезболивающего препарата могут проявляться в виде аллергической реакции на коже, которая начинает зудеть и краснеть.

2 февраля, 15:29
<p>© Pexels</p>

© Pexels

Одно из самых доступных обезболивающих — парацетамол — в некоторых случаях может вызвать побочные реакции организма, в таких случаях приём препарата нужно немедленно прекратить, несмотря на боль. Один из таких эффектов говорит о проблемах с печенью пишет Daily Express.

Если ваша кожа после приёма таблетки приобретает жёлтый оттенок, нужно срочно обратиться к врачу. Таким образом организм сигнализирует о проблемах с печенью, которые таблетки могли обострить. Также со ссылкой на Национальную службу здравоохранения издание отмечает, что реакция в виде кожной сыпи с "зудящей, красной, опухшей, покрытой волдырями или шелушащейся кожей" свидетельствует об аллергии.

Доктор Мясников назвал опасные побочные эффекты бесконтрольного приёма антибиотиков

Доктор Мясников назвал опасные побочные эффекты бесконтрольного приёма антибиотиков

Ранее доктор Александр Мясников рассказал об опасных последствиях приёма ряда популярных препаратов. При употреблении некоторых лекарств, как отметил медик, необходимо строго следить и при необходимости восполнять уровень важного микроэлемента, который влияет на многие процессы в организме.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1