Daily Express: Приём парацетамола может вызвать проблемы с печенью

Одно из самых доступных обезболивающих — парацетамол — в некоторых случаях может вызвать побочные реакции организма, в таких случаях приём препарата нужно немедленно прекратить, несмотря на боль. Один из таких эффектов говорит о проблемах с печенью пишет Daily Express.

Если ваша кожа после приёма таблетки приобретает жёлтый оттенок, нужно срочно обратиться к врачу. Таким образом организм сигнализирует о проблемах с печенью, которые таблетки могли обострить. Также со ссылкой на Национальную службу здравоохранения издание отмечает, что реакция в виде кожной сыпи с "зудящей, красной, опухшей, покрытой волдырями или шелушащейся кожей" свидетельствует об аллергии.