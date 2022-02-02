Daily Express: Приём парацетамола может вызвать проблемы с печенью
Также опасные побочные эффекты этого обезболивающего препарата могут проявляться в виде аллергической реакции на коже, которая начинает зудеть и краснеть.
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Одно из самых доступных обезболивающих — парацетамол — в некоторых случаях может вызвать побочные реакции организма, в таких случаях приём препарата нужно немедленно прекратить, несмотря на боль. Один из таких эффектов говорит о проблемах с печенью пишет Daily Express.
Если ваша кожа после приёма таблетки приобретает жёлтый оттенок, нужно срочно обратиться к врачу. Таким образом организм сигнализирует о проблемах с печенью, которые таблетки могли обострить. Также со ссылкой на Национальную службу здравоохранения издание отмечает, что реакция в виде кожной сыпи с "зудящей, красной, опухшей, покрытой волдырями или шелушащейся кожей" свидетельствует об аллергии.
Ранее доктор Александр Мясников рассказал об опасных последствиях приёма ряда популярных препаратов. При употреблении некоторых лекарств, как отметил медик, необходимо строго следить и при необходимости восполнять уровень важного микроэлемента, который влияет на многие процессы в организме.
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