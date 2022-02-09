Инфекционист Тимаков: При новом типе "омикрона" чаще стало пропадать обоняние
По словам медика, в последнее время наблюдаются случаи повторного заражения ковидом уже вскоре после первого. При этом выраженных симптомов может не быть.
Фото на обложке © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
При заражении новым типом штамма коронавируса "омикрон" BA.2 стала чаще встречаться временная потеря обоняния. Об этом рассказал инфекционист Евгений Тимаков.
"У BA.2 снова появился симптом "потеря обоняния", более часто начал снова наблюдаться", — рассказал Тимаков в интервью ТАСС.
Он также указал на ещё одну особенность: стали наблюдаться случаи повторного заражения коронавирусом в короткий промежуток времени. К примеру, переболевшие ковидом в середине января сейчас опять заражаются, но переносят болезнь без выраженных симптомов.
Ранее Лайф сообщал, американский учёный Диттмер рассказал о способах защиты от "стелс-омикрона". Он отметил, что избежать появления новых штаммов коронавируса в будущем можно будет лишь путём предотвращения передачи ковида по всему миру.
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