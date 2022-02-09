Инфекционист Тимаков: При новом типе "омикрона" чаще стало пропадать обоняние

При заражении новым типом штамма коронавируса "омикрон" BA.2 стала чаще встречаться временная потеря обоняния. Об этом рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

"У BA.2 снова появился симптом "потеря обоняния", более часто начал снова наблюдаться", — рассказал Тимаков в интервью ТАСС.

Он также указал на ещё одну особенность: стали наблюдаться случаи повторного заражения коронавирусом в короткий промежуток времени. К примеру, переболевшие ковидом в середине января сейчас опять заражаются, но переносят болезнь без выраженных симптомов.