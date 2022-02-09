NBC узнал, как Байден высказывался о Шольце и Макроне на закрытых встречах

Нынешний немецкий канцлер Олаф Шольц — не экс-канцлер Германии Ангела Меркель, а президент Франции Эмманюэль Макрон хочет быть для страны деятелем, сопоставимым с легендарным Шарлем де Голем. Такое мнение высказывал президент США Джо Байден во время закрытых заседаний, узнал телеканал NBC.

Как он сообщает со ссылкой на осведомлённые источники, американский лидер также дал характеристику британскому премьеру Борису Джонсону — счёл его поведение резким. А президента РФ Владимира Путина Байден описал как "парня с ядерным оружием и без друзей".

Телеканал отмечает, что формулировки Байдена дают представления о его размышлениях в отношении "противодействия, с которым он столкнулся при попытке вызвать суровый международный ответ на российскую агрессию в отношении Украины".