NBC узнал, как Байден высказывался о Шольце и Макроне на закрытых встречах
Американский лидер давал характеристику и другим лидерам. Например, счёл резким поведение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Джо Байден. Фото на обложке © Facebook / Белый дом
Нынешний немецкий канцлер Олаф Шольц — не экс-канцлер Германии Ангела Меркель, а президент Франции Эмманюэль Макрон хочет быть для страны деятелем, сопоставимым с легендарным Шарлем де Голем. Такое мнение высказывал президент США Джо Байден во время закрытых заседаний, узнал телеканал NBC.
Как он сообщает со ссылкой на осведомлённые источники, американский лидер также дал характеристику британскому премьеру Борису Джонсону — счёл его поведение резким. А президента РФ Владимира Путина Байден описал как "парня с ядерным оружием и без друзей".
Телеканал отмечает, что формулировки Байдена дают представления о его размышлениях в отношении "противодействия, с которым он столкнулся при попытке вызвать суровый международный ответ на российскую агрессию в отношении Украины".
"Часть его наблюдений, как он красочно подчеркнул, заключается в том, что, оглядывая Европу, он нашёл несколько знакомых лиц", — говорится в материале NBC.
Как сообщал Лайф, Белый дом ранее заявлял, что Байден открыт к взаимодействию с Путиным. В прошлом году состоялась первая их встреча — переговоры прошли в Женеве 16 июня. Тогда в совместном заявлении лидеры двух стран подчеркнули, что намерены запустить диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности, контролю над вооружениями и обмену заключёнными. Кроме того, Путин и Байден договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон. В конце прошлого года, 7 декабря, Путин и Байден провели ещё одну встречу, но уже по видеосвязи. Переговоры продлились чуть больше двух часов, главной темой стала Украина. 30 декабря лидеры провели ещё один телефонный разговор.
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