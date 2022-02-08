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Британские медики рассказали о способе выявить "стелс-омикрон" до теста

Два ключевых признака могут появляться и исчезать в течение дня. Если они постоянные или очень интенсивные, необходимо обратиться к специалисту.

8 февраля, 20:54

Фото на обложке © Pixabay

Головокружение и усталость могут быть признаками заражения новой разновидностью штамма коронавируса "омикрон" — так называемым стелс-омикроном. Об этом сообщает Национальная служба здравоохранения Англии (NHS).

Как пишет британский таблоид The Mirror со ссылкой на врача Анжелику Кутзи, усталость может сочетаться с мышечными болями. Вместе с головокружением они входят в число симптомов, характерных при заражении вирусом с мутацией BA.2.

Медики подчёркивают, что два этих признака могут появляться и исчезать в течение дня. Если они постоянные или очень интенсивные, необходимо обратиться к специалисту.

Британские учёные назвали главные симптомы нового "стелс-омикрона"

Британские учёные назвали главные симптомы нового "стелс-омикрона"

Ранее Лайф сообщал, американский учёный Диттмер рассказал о способах защиты от "стелс-омикрона". Он отметил, что избежать появления новых штаммов коронавируса в будущем можно будет лишь путём предотвращения передачи ковида по всему миру.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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