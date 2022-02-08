Британские медики рассказали о способе выявить "стелс-омикрон" до теста

Головокружение и усталость могут быть признаками заражения новой разновидностью штамма коронавируса "омикрон" — так называемым стелс-омикроном. Об этом сообщает Национальная служба здравоохранения Англии (NHS).

Как пишет британский таблоид The Mirror со ссылкой на врача Анжелику Кутзи, усталость может сочетаться с мышечными болями. Вместе с головокружением они входят в число симптомов, характерных при заражении вирусом с мутацией BA.2.

Медики подчёркивают, что два этих признака могут появляться и исчезать в течение дня. Если они постоянные или очень интенсивные, необходимо обратиться к специалисту.