Минздрав объяснил, кого не может коснуться приостановка плановой медпомощи при эпидемии

В России оказание первичной медико-санитарной помощи детям не будет приостанавливаться на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в Минздраве РФ.

"Детям, а также пациентам с онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, пациентам, нуждающимся в проведении заместительной почечной терапии, в указанный период плановая медицинская помощь должна оказываться в полном объёме", — говорится в сообщении ведомства.

Так в ведомстве прокомментировали постановление правительства, которое вносит поправки в базовую программу обязательного медицинского страхования. Согласно им, главы регионов на фоне эпидемии коронавируса могут приостанавливать оказание плановой амбулаторной медпомощи.

В Минздраве пояснили, что это касается только некоторых профилей и зависит от эпидемиологической ситуации в регионе. Как только она стабилизируется, плановая помощь должна быть полностью возобновлена.