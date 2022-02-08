Минздрав объяснил, кого не может коснуться приостановка плановой медпомощи при эпидемии
Несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, дети и ряд категорий взрослых по-прежнему смогут получать всё необходимое в медицинских учреждениях.
Работа центра вакцинации © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
В России оказание первичной медико-санитарной помощи детям не будет приостанавливаться на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в Минздраве РФ.
"Детям, а также пациентам с онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, пациентам, нуждающимся в проведении заместительной почечной терапии, в указанный период плановая медицинская помощь должна оказываться в полном объёме", — говорится в сообщении ведомства.
Так в ведомстве прокомментировали постановление правительства, которое вносит поправки в базовую программу обязательного медицинского страхования. Согласно им, главы регионов на фоне эпидемии коронавируса могут приостанавливать оказание плановой амбулаторной медпомощи.
В Минздраве пояснили, что это касается только некоторых профилей и зависит от эпидемиологической ситуации в регионе. Как только она стабилизируется, плановая помощь должна быть полностью возобновлена.
Как сообщал Лайф, ранее Гинцбург рассказал об условии окончания пандемии коронавируса. Нужно произвести достаточный запас вакцин против CoViD-19 и обеспечить ими страны, которые не производят собственные, уточняет специалист.
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