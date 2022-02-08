Гинцбург рассказал, при каком условии закончится пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса может закончиться, если 80% населения планеты будут вакцинированы в срок не более семи месяцев. Об этом в беседе с турецким Анатолийским агентством заявил директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Пандемия коронавируса может закончиться, если до 80% населения планеты будет вакцинировано в короткий срок — не более семи месяцев", — сказал он.

Гинцбург добавил, что для этого необходимо произвести достаточный запас вакцин против CoViD-19 и обеспечить ими страны, которые не производят собственные.