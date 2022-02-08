Гинцбург рассказал, при каком условии закончится пандемия коронавируса
Однако для этого необходимо произвести достаточный запас вакцин против CoViD-19 и обеспечить ими страны, которые не производят собственные, уточняет специалист.
Александр Гинцбург. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Пандемия коронавируса может закончиться, если 80% населения планеты будут вакцинированы в срок не более семи месяцев. Об этом в беседе с турецким Анатолийским агентством заявил директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
"Пандемия коронавируса может закончиться, если до 80% населения планеты будет вакцинировано в короткий срок — не более семи месяцев", — сказал он.
Гинцбург добавил, что для этого необходимо произвести достаточный запас вакцин против CoViD-19 и обеспечить ими страны, которые не производят собственные.
Ранее Лайф рассказал, что, по словам Мурашко, дети составляют 20% от общего количества пациентов с ковидом. Госпитализировано с инфекцией почти 12 тысяч несовершеннолетних, порядка 3% из них, заметил министр, требуют особого внимания, в том числе на койках интенсивной терапии.
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