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Собянин надеется на снижение числа госпитализаций с ковидом на неделе

За последнее время уже сократилось число заболевших штаммом "омикрон" — на 6%.

8 февраля, 12:54

Фото на обложке © ТАСС / Гердо Владимир

Снижение числа заболевших коронавирусом и уменьшение количества госпитализаций в Москве может произойти уже на этой неделе, считает мэр столицы Сергей Собянин.

"Скорее всего, это падение будет более существенно... Надеемся, что на этой неделе будет видно снижение и объёма госпитализаций", — сказал он на заседании президиума Координационного совета по борьбе с ковидом.

По данным Собянина, за последнюю неделю уже сократилось число заболевших штаммом "омикрон" — на 6%.

А ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что на сегодняшний день среди всех пациентов с коронавирусом дети составляют 20% от общего числа. Госпитализировано почти 12 тысяч несовершеннолетних, рост этого показателя за неделю составил 28%. Чуть меньше 3% таких пациентов, заметил министр, требуют особого внимания, в том числе на койках интенсивной терапии.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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