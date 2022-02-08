Собянин надеется на снижение числа госпитализаций с ковидом на неделе

Снижение числа заболевших коронавирусом и уменьшение количества госпитализаций в Москве может произойти уже на этой неделе, считает мэр столицы Сергей Собянин.

"Скорее всего, это падение будет более существенно... Надеемся, что на этой неделе будет видно снижение и объёма госпитализаций", — сказал он на заседании президиума Координационного совета по борьбе с ковидом.

По данным Собянина, за последнюю неделю уже сократилось число заболевших штаммом "омикрон" — на 6%.