Мурашко: Дети составляют 20% от общего количества пациентов с ковидом

На сегодняшний день среди всех пациентов с коронавирусом дети составляют 20% от общего числа. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня от общего количества пациентов 20% — это именно маленькие пациенты", — сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией.

По словам Мурашко, госпитализировано с коронавирусом почти 12 тысяч несовершеннолетних, рост этого показателя за неделю составил 28%. Чуть меньше 3% таких пациентов, заметил министр, требуют особого внимания, в том числе на койках интенсивной терапии.