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Мурашко: Дети составляют 20% от общего количества пациентов с ковидом

Госпитализировано с инфекцией почти 12 тысяч несовершеннолетних, порядка 3% из них, заметил министр, требуют особого внимания, в том числе на койках интенсивной терапии.

8 февраля, 12:50
<p>Красная зона в Детской городской клинической больнице № 5 в Санкт-Петербурге. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Красная зона в Детской городской клинической больнице № 5 в Санкт-Петербурге. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

На сегодняшний день среди всех пациентов с коронавирусом дети составляют 20% от общего числа. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня от общего количества пациентов 20% — это именно маленькие пациенты", — сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией.

По словам Мурашко, госпитализировано с коронавирусом почти 12 тысяч несовершеннолетних, рост этого показателя за неделю составил 28%. Чуть меньше 3% таких пациентов, заметил министр, требуют особого внимания, в том числе на койках интенсивной терапии.

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Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, как дети переносят "омикрон". При этом штамме у подрастающего поколения намного сильнее выражены симптомы воспаления верхних дыхательных путей. У них наблюдается насморк, першение в горле и кашель.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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