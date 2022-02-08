Мурашко: Дети составляют 20% от общего количества пациентов с ковидом
Госпитализировано с инфекцией почти 12 тысяч несовершеннолетних, порядка 3% из них, заметил министр, требуют особого внимания, в том числе на койках интенсивной терапии.
Красная зона в Детской городской клинической больнице № 5 в Санкт-Петербурге. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
На сегодняшний день среди всех пациентов с коронавирусом дети составляют 20% от общего числа. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сегодня от общего количества пациентов 20% — это именно маленькие пациенты", — сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией.
По словам Мурашко, госпитализировано с коронавирусом почти 12 тысяч несовершеннолетних, рост этого показателя за неделю составил 28%. Чуть меньше 3% таких пациентов, заметил министр, требуют особого внимания, в том числе на койках интенсивной терапии.
Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, как дети переносят "омикрон". При этом штамме у подрастающего поколения намного сильнее выражены симптомы воспаления верхних дыхательных путей. У них наблюдается насморк, першение в горле и кашель.
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