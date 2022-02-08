Вирусолог Альтштейн спрогнозировал спад заболеваемости ковидом в России к концу февраля

В России спад заболеваемости коронавирусом, в частности штаммом "омикрон", будет заметен к концу февраля. Об этом рассказал в беседе с Лайфом профессор вирусологии, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Во многих странах уже довольно сильное снижение "омикрона". В разных странах по-разному. Мировая кривая уже почти как две недели повернула вниз, сейчас мы находимся примерно на пике. <...> Что касается вообще такого общего активного снижения — это достаточно долгая история. Здесь, я думаю, весь февраль, может быть, и март будет продолжаться всё", — сообщил он.

По его словам, уже на этой неделе будет пройден пик заболеваемости, и тогда спад станет ощутимым. При этом Альтштейн отметил, что в больницах, возможно, легче станет не скоро, так как на свободные койки "всегда находятся люди".

"Число госпитализаций будет снижаться ещё медленнее, но общее количество заболевших снизится", — пояснил собеседник Лайфа.