Вирусолог Альтштейн спрогнозировал спад заболеваемости ковидом в России к концу февраля
Учёный также отметил, что уже на этой неделе будет пройден пик заболеваемости и общее количество заражённых уменьшится, хотя число госпитализаций будет снижаться медленнее.
Фото на обложке © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
В России спад заболеваемости коронавирусом, в частности штаммом "омикрон", будет заметен к концу февраля. Об этом рассказал в беседе с Лайфом профессор вирусологии, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
"Во многих странах уже довольно сильное снижение "омикрона". В разных странах по-разному. Мировая кривая уже почти как две недели повернула вниз, сейчас мы находимся примерно на пике. <...> Что касается вообще такого общего активного снижения — это достаточно долгая история. Здесь, я думаю, весь февраль, может быть, и март будет продолжаться всё", — сообщил он.
По его словам, уже на этой неделе будет пройден пик заболеваемости, и тогда спад станет ощутимым. При этом Альтштейн отметил, что в больницах, возможно, легче станет не скоро, так как на свободные койки "всегда находятся люди".
"Число госпитализаций будет снижаться ещё медленнее, но общее количество заболевших снизится", — пояснил собеседник Лайфа.
Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что на этой неделе Россия может пройти пик заболеваемости "омикроном". По словам главы фонда Дмитриева, уже к концу февраля ожидается значительное снижение новых случаев заражения. Причём в этом помогают вакцины "Спутник V" и "Спутник лайт".
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