"Это страшно": Врачи Мовсесян и Алексеев рассказали о смертельных последствиях коронавируса у детей

После коронавируса у детей и подростков появляются тяжелейшие осложнения. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказал заведующий отделением кардиохирургии первой детской больницы, председатель Ассоциации кардиохирургов России Рубен Мовсесян.

"Если сложить пазлы, связанные с CoViD-19, и осложнения, связанные со свёртываемостью крови, с воспалительными реакциями, то это страшно. Это новый вызов, который станет для нас большой проблемой, если мы не ответим на это новыми программами, способными уберечь детей от тяжёлых осложнений", — сказал кардиолог, отметив, что за последнее время в больнице спасали более 15 пациентов с детским мультисистемным воспалительным синдромом.

Чаще всего, по словам специалиста, опасные симптомы детского постковида проявляются в виде температуры, покраснения кожных покровов и глаз, а также болей в животе и в груди. Как подчеркнул его коллега Игорь Алексеев, через пару месяцев после выздоровления у несовершеннолетних может проявиться самое страшное осложнение — детский мультисистемный воспалительный синдром.

"В процесс поражения вовлекается сердце, потом могут возникать поражения кишечника, поражения почек. Тромботические осложнения заложены в структуре самой инфекции и у взрослых проявляются практически сразу с начала заболевания. У детей чаще всего время отсрочено. Почему так — сейчас никто не ответит", — пояснил педиатр.