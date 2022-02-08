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Генетик Исаев развеял миф о передаче ребёнку антител к ковиду с молоком матери

Такое же мнение высказал и его коллега Михаил Гельфанд, отметив, что на данный момент имеется недостаточно данных про коронавирус и надеяться на такую форму защиты крайне опрометчиво.

8 февраля, 06:49
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Вероятность, что молоко матери, у которой есть иммунитет от коронавируса, может защитить ребёнка от заражения, крайне мала. Об этом сообщил генетик, руководитель научно-медицинского Центра Genetico, основатель Института стволовых клеток человека Артур Исаев в беседе с Ura.ru.

"Иммунитет к коронавирусу не слишком устойчивый. Предположить, что, когда мама кормит малыша, у неё много антител, которые выделяются и могут передаваться ребёнку и защитить его, — это несколько радужное представление", — сказал он.

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Его точку зрения разделяет и специалист по геномике и эволюционной биологии Михаил Гельфанд. По его словам, на сегодняшний день про коронавирус недостаточно данных, поэтому с практической точки зрения он не стал бы рассчитывать на передачу антител ребёнку через грудное молоко. Надеяться на это очень опрометчиво, добавил он. Исаев пояснил, что вирус проникает в организм через рецептор, который у молодых людей до 20–30 лет очень мало экспрессирован, что обуславливает протекание инфекции в более лёгкой форме у детей, а также низкие риски осложнений.

Ранее Минздрав РФ одобрил клиническое исследование "Ковивака" с участием детей. В испытаниях будет задействовано 1050 юных добровольцев, а сами исследования пройдут на базе четырёх российских клиник.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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