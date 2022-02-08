Генетик Исаев развеял миф о передаче ребёнку антител к ковиду с молоком матери

Вероятность, что молоко матери, у которой есть иммунитет от коронавируса, может защитить ребёнка от заражения, крайне мала. Об этом сообщил генетик, руководитель научно-медицинского Центра Genetico, основатель Института стволовых клеток человека Артур Исаев в беседе с Ura.ru .

"Иммунитет к коронавирусу не слишком устойчивый. Предположить, что, когда мама кормит малыша, у неё много антител, которые выделяются и могут передаваться ребёнку и защитить его, — это несколько радужное представление", — сказал он.

Его точку зрения разделяет и специалист по геномике и эволюционной биологии Михаил Гельфанд. По его словам, на сегодняшний день про коронавирус недостаточно данных, поэтому с практической точки зрения он не стал бы рассчитывать на передачу антител ребёнку через грудное молоко. Надеяться на это очень опрометчиво, добавил он. Исаев пояснил, что вирус проникает в организм через рецептор, который у молодых людей до 20–30 лет очень мало экспрессирован, что обуславливает протекание инфекции в более лёгкой форме у детей, а также низкие риски осложнений.