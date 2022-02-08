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Губернатор Новосибирской области Травников отправился на самоизоляцию

Андрей Травников вынужден был ограничить контакты из-за резко поднявшейся температуры тела. Сообщается, что он вакцинирован от ковида.

8 февраля, 03:50

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Фото на обложке © Instagram / Андрей Травников

Из-за поднявшейся температуры губернатор Новосибирской области Андрей Травников отправился на самоизоляцию. Все публичные мероприятия с ним временно отменены.

"У него поднялась температура. Губернатор сейчас находится дома на самоизоляции. Диагноз пока не поставлен", — сообщили корреспонденту НГС в Департаменте информационной политики Новосибирской области.

Сообщается также, что новосибирский губернатор привит от коронавируса.

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А ранее в этом регионе были отправлены на дистанционную учёбу школьники. В регионе в конце января был зафиксирован новый штамм коронавируса "омикрон", который, как отмечал Травников, более активно распространяется среди детей.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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