Губернатор Новосибирской области Травников отправился на самоизоляцию

Из-за поднявшейся температуры губернатор Новосибирской области Андрей Травников отправился на самоизоляцию. Все публичные мероприятия с ним временно отменены.

"У него поднялась температура. Губернатор сейчас находится дома на самоизоляции. Диагноз пока не поставлен", — сообщили корреспонденту НГС в Департаменте информационной политики Новосибирской области.

Сообщается также, что новосибирский губернатор привит от коронавируса.