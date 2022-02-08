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В России с марта медсвидетельства о смерти станут электронными

Родственникам усопшего не нужно будет, как раньше, самим нести документ о смерти в ЗАГС, чтобы поставить там отметку.

8 февраля, 03:16

Клавиатура комьютера. Фото на обложке © Pexels

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 марта медицинские свидетельства о смерти станут электронными по всей стране, а также появится соответствующий единый федеральный реестр, который будет вести Минздрав.

То есть, как сообщает "Российская газета", изначально все сведения, в том числе о причинах смерти человека, будут вноситься медорганизациями в информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ), а оттуда данные будут поступать в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), Росстат и другие ведомства. Прежде родственникам умершего приходилось самим приносить бумажные медицинские свидетельства о смерти в органы ЗАГС, чтобы там сделали отметку. Замминистра здравоохранения Павел Пугачев добавил, что новая система изменит качество статистической информации.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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