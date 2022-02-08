Эпидемиолог Руженцова рассказала, как дети переносят "омикрон"
При этом штамме у подрастающего поколения намного сильнее выражены симптомы воспаления верхних дыхательных путей. У них наблюдается насморк, першение в горле и кашель.
Подросток на вакцинации от коронавируса. Фото на обложке © Агентство "Москва"
Дети чаще всего переносят заражение "омикроном" в лёгкой форме. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
"Дети переносят коронавирусную инфекцию, вызванную штаммом "омикрон", чаще всего в лёгкой форме", — сказала она в беседе с РИА "Новости".
При этом, по словам Руженцовой, симптомы воспаления верхних дыхательных путей у детей в эту пандемию более выражены. У них наблюдается насморк, кашель и першение в горле. Их также часто беспокоит высокая температура, выраженная слабость, отсутствие аппетита и головная боль.
Однако есть случаи, когда болезнь у детей протекает в тяжёлой форме. Так "омикрон" переносит около 1% несовершеннолетних, а госпитализация нужна 3%.
"Среди них есть дети в состоянии средней тяжести и дети с хроническими заболеваниями, требующими дополнительного медицинского наблюдения", — пояснила доктор медицинских наук.
А ранее Лайф рассказывал, что в Роспотребнадзоре сравнили распространение "омикрона" с сезонным подъёмом ОРВИ. Такие качества штамма позволили отказаться от карантина для контактных с инфицированными.
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