Эпидемиолог Руженцова рассказала, как дети переносят "омикрон"

Дети чаще всего переносят заражение "омикроном" в лёгкой форме. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

"Дети переносят коронавирусную инфекцию, вызванную штаммом "омикрон", чаще всего в лёгкой форме", — сказала она в беседе с РИА "Новости".

При этом, по словам Руженцовой, симптомы воспаления верхних дыхательных путей у детей в эту пандемию более выражены. У них наблюдается насморк, кашель и першение в горле. Их также часто беспокоит высокая температура, выраженная слабость, отсутствие аппетита и головная боль.

Однако есть случаи, когда болезнь у детей протекает в тяжёлой форме. Так "омикрон" переносит около 1% несовершеннолетних, а госпитализация нужна 3%.

"Среди них есть дети в состоянии средней тяжести и дети с хроническими заболеваниями, требующими дополнительного медицинского наблюдения", — пояснила доктор медицинских наук.