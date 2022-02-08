Порог заболеваемости ОРВИ оказался превышен в 73 регионах России

На прошедшей неделе заболеваемость ОРВИ была обусловлена преимущественно респираторными вирусами негриппозной этиологии и вирусами гриппа типа А. С тех пор доля гриппа снизилась и составила 7,5%. В структуре вирусов гриппа превалировали вирусы гриппа А, также регистрировались единичные находки гриппа В, передающегося только от человека к человеку. В стране вакцинировано от гриппа более 69,1 млн человек, что составляет 47,3% от численности населения.