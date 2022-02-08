Порог заболеваемости ОРВИ оказался превышен в 73 регионах России
Также по стране ещё активно циркулирует вирус гриппа типа А, но его регистрируют в несколько раз меньше других сезонных возбудителей.
Эпидемия ОРВИ. Фото на обложке © Pexels
В 73 субъектах РФ из 85 эпидемический порог заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышен, сообщает Роспотребнадзор.
"На 5-й неделе 2022 года (31.01.2022 — 06.02.2022) в целом на территории Российской Федерации регистрируется рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями преимущественно среди взрослого населения страны", — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
На прошедшей неделе заболеваемость ОРВИ была обусловлена преимущественно респираторными вирусами негриппозной этиологии и вирусами гриппа типа А. С тех пор доля гриппа снизилась и составила 7,5%. В структуре вирусов гриппа превалировали вирусы гриппа А, также регистрировались единичные находки гриппа В, передающегося только от человека к человеку. В стране вакцинировано от гриппа более 69,1 млн человек, что составляет 47,3% от численности населения.
Ранее Лайф сообщал, что в Роспотребнадзоре сравнили распространение "омикрона" с сезонным подъёмом ОРВИ. Такие перемены в эпидемии позволили отказаться от карантина для контактных с инфицированными.
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