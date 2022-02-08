НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Порог заболеваемости ОРВИ оказался превышен в 73 регионах России

Также по стране ещё активно циркулирует вирус гриппа типа А, но его регистрируют в несколько раз меньше других сезонных возбудителей.

8 февраля, 01:29

Эпидемия ОРВИ. Фото на обложке © Pexels

В 73 субъектах РФ из 85 эпидемический порог заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышен, сообщает Роспотребнадзор.

"На 5-й неделе 2022 года (31.01.2022 — 06.02.2022) в целом на территории Российской Федерации регистрируется рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями преимущественно среди взрослого населения страны", — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

На прошедшей неделе заболеваемость ОРВИ была обусловлена преимущественно респираторными вирусами негриппозной этиологии и вирусами гриппа типа А. С тех пор доля гриппа снизилась и составила 7,5%. В структуре вирусов гриппа превалировали вирусы гриппа А, также регистрировались единичные находки гриппа В, передающегося только от человека к человеку. В стране вакцинировано от гриппа более 69,1 млн человек, что составляет 47,3% от численности населения.

Эпидемиолог Чуланов разъяснил новый порядок оформления больничного при ковиде и ОРВИ

Эпидемиолог Чуланов разъяснил новый порядок оформления больничного при ковиде и ОРВИ

Ранее Лайф сообщал, что в Роспотребнадзоре сравнили распространение "омикрона" с сезонным подъёмом ОРВИ. Такие перемены в эпидемии позволили отказаться от карантина для контактных с инфицированными.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1