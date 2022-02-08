Forbes сравнил боевую мощь российской и украинской авиации

Издание пишет , что на вооружении армии Украины в лучшем случае находится 125 фронтовых боевых самолётов. Из них 71 — истребители, в том числе 34 боеспособных двухмоторных Су-27.

В противовес этому Россия может выставить сотни новых и гораздо более боеспособных самолётов, отмечают авторы материала. В любом случае, пишут они, сражение будет, скорее всего, коротким. И закончится оно не в пользу Украины.