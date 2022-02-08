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Forbes сравнил боевую мощь российской и украинской авиации

По мнению обозревателя, Военно-воздушные силы республики будут быстро разгромлены в случае столкновения с Воздушно-космическими силами России.

8 февраля, 01:13

На обложке Ту-22М3. Фото © Министерство обороны РФ

Украинские Военно-воздушные силы безнадёжно уступают российским Воздушно-космическим силам по уровню обеспеченности боевой техникой. К такому выводу пришёл американский журнал Forbes.

Издание пишет, что на вооружении армии Украины в лучшем случае находится 125 фронтовых боевых самолётов. Из них 71 — истребители, в том числе 34 боеспособных двухмоторных Су-27.

В противовес этому Россия может выставить сотни новых и гораздо более боеспособных самолётов, отмечают авторы материала. В любом случае, пишут они, сражение будет, скорее всего, коротким. И закончится оно не в пользу Украины.

Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину

Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину

А ранее Лайф писал, что газета New York Times, а также агентство Reuters и другие СМИ назвали возможное число погибших при "вторжении" России на Украину. В своих подсчётах издания ссылаются на двух неназванных чиновников Соединённых Штатов, по словам которых Киев может пасть "в течение нескольких дней" в случае нападения РФ. Кроме того, по данным изданий, Россия якобы собрала у границы уже 70% сил, необходимых для вторжения, и при этом уже будто бы "готова вторгнуться в любой момент".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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