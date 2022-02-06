Reuters назвало возможное число погибших при "вторжении" России на Украину
Агентство в своих подсчётах ссылается на двух неназванных чиновников Соединённых Штатов, по словам которых Киев может пасть "в течение нескольких дней" в случае нападения РФ.
Учения мотострелковых войск Южного военного округа в Ростовской области © ТАСС / Эрик Романенко
В случае полномасштабного вторжения России на Украину число возможных жертв потенциального конфликта может достичь 85 тысяч человек. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на двух неназванных чиновников США.
Согласно подсчётам, украинские войска могут потерять от 5 до 25 тысяч человек, а российские — от 3 до 10 тысяч военнослужащих. При этом могут погибнуть от 25 до 50 тысяч мирных граждан, пишет Reuters.
Американские чиновники также заявили, что если Россия вторгнется в Киев, то украинская столица может пасть "в течение нескольких дней". Кроме того, в случае возможного конфликта в Европу хлынут миллионы беженцев, считают официальные лица США. В статье агентства утверждается, что на данный момент Россия располагает около 70% боевой мощи, которая якобы потребуется для полномасштабного вторжения.
Напомним, в ночь на 5 февраля западное агентство Bloomberg опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его. В редакции сообщили, что начали расследование произошедшего. Комментируя инцидент, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что он ярко продемонстрировал, что такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям. А позже немецкая газета Bild опубликовала трёхэтапный "план" России по "присоединению" Украины, который сочли "странной смесью спекуляций и слухов".
В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада, который угрожает Москве "невиданными" санкциями, не меняется.
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