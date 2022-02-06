Reuters назвало возможное число погибших при "вторжении" России на Украину

В случае полномасштабного вторжения России на Украину число возможных жертв потенциального конфликта может достичь 85 тысяч человек. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на двух неназванных чиновников США.

Согласно подсчётам, украинские войска могут потерять от 5 до 25 тысяч человек, а российские — от 3 до 10 тысяч военнослужащих. При этом могут погибнуть от 25 до 50 тысяч мирных граждан, пишет Reuters.

Американские чиновники также заявили, что если Россия вторгнется в Киев, то украинская столица может пасть "в течение нескольких дней". Кроме того, в случае возможного конфликта в Европу хлынут миллионы беженцев, считают официальные лица США. В статье агентства утверждается, что на данный момент Россия располагает около 70% боевой мощи, которая якобы потребуется для полномасштабного вторжения.