Биолог Скулачёв: Ковид может состарить организм непривитого на 10 лет

Коронавирус обладает способностью приводить к ускоренному старению организма, предупредил молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачёв. По словам эксперта, при ковиде организм человека за десять дней испытывает нагрузку, которая обычно распределяется на десять лет.

"Если вы не вакцинированы и заболели CoViD-19, то фактически вы получаете все те "приключения" по здоровью, которые вы должны были получить за следующие десять лет, но вы их ощущаете за десять дней. То есть в чём-то это похоже на очень ускоренное старение", — пояснил специалист в эфире радио Sputnik.

Биолог отметил, что обратить старение вспять врачи пока бессильны, но зато они могут вернуть годы, потерянные из-за коронавируса.

"Например, постковидный синдром похож на неожиданный приход старости, но люди от него могут выздороветь. В период CoViD-19 и постковида человек чувствует себя плохо, но потом всё возвращается более или менее к нормальному биологическому возрасту", — добавил специалист.

При этом Скулачёв подчеркнул, что процесс ускоренного старения организма при коронавирусе менее выражен у тех, кто привился. Всё дело в том, что болезнь в таком случае протекает в более лёгкой форме.