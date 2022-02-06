Елизавета II захотела, чтобы жена принца Чарльза Камилла стала королевой-консортом
Многие в Великобритании предполагали, что герцогиня Корнуолльская останется принцессой-консортом, так как она не пользуется большой популярностью среди жителей страны.
Герцогиня Корнуолльская Камилла и её супруг принц Чарльз. Фото © ТАСС / PA Wire
Королева Великобритании Елизавета II заявила, что хочет, чтобы герцогиня Корнуолльская Камилла получила титул королевы-консорта, а не принцессы-консорта, когда её супруг и наследник престола принц Уэльский Чарльз станет королём. Обращение монарха к подданным распространила пресс-служба Букингемского дворца.
"Знаю, что, когда подойдёт срок и мой сын Чарльз станет королём, вы будете поддерживать его и его супругу Камиллу так же, как вы поддерживали меня. Я также искренне желаю, чтобы, когда настанет время, Камиллу, которая продолжит своё верное служение, называли королевой-консортом", — говорится в документе.
Титул королевы-консорта даёт равный социальный статус с королём, при этом не подразумевает политических и военных полномочий. Многие в Британии предполагали, что Камилла не получит титул королевы-консорта, так как она не пользуется большой популярностью среди британцев.
В воскресенье, 6 февраля, Елизавета II отмечает 70-летний — "платиновый" — юбилей со дня восхождения на престол. Королевой она стала 6 февраля 1952 года, в день смерти отца — короля Георга VI. Елизавета II, которой в этом году исполняется 96 лет, станет первым британским монархом, отмечающим "платиновый" юбилей.
Герцогине Корнуолльской Камилле 74 года. При рождении она носила имя Камилла Розмари Шанд, а с 1973 по 2005 год использовала фамилию своего первого мужа — Эндрю Паркер-Боулза, с которым развелась в 1995 году. Замуж за принца Чарльза Камилла вышла в 2005 году. При этом они состояли в близких отношениях ещё в начале 1970-х, однако кандидатура Камиллы в качестве невесты не устроила родителей Чарльза. В 80-е годы отношения возобновились, и это стало одной из причин разрыва между сыном Елизаветы II и его первой женой, принцессой Дианой. Общих детей у Камиллы и Чарльза нет, в первом браке у герцогини Корнуолльской родились сын Том и дочь Лора.
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