Елизавета II захотела, чтобы жена принца Чарльза Камилла стала королевой-консортом

Королева Великобритании Елизавета II заявила, что хочет, чтобы герцогиня Корнуолльская Камилла получила титул королевы-консорта, а не принцессы-консорта, когда её супруг и наследник престола принц Уэльский Чарльз станет королём. Обращение монарха к подданным распространила пресс-служба Букингемского дворца.

"Знаю, что, когда подойдёт срок и мой сын Чарльз станет королём, вы будете поддерживать его и его супругу Камиллу так же, как вы поддерживали меня. Я также искренне желаю, чтобы, когда настанет время, Камиллу, которая продолжит своё верное служение, называли королевой-консортом", — говорится в документе.

Титул королевы-консорта даёт равный социальный статус с королём, при этом не подразумевает политических и военных полномочий. Многие в Британии предполагали, что Камилла не получит титул королевы-консорта, так как она не пользуется большой популярностью среди британцев.

В воскресенье, 6 февраля, Елизавета II отмечает 70-летний — "платиновый" — юбилей со дня восхождения на престол. Королевой она стала 6 февраля 1952 года, в день смерти отца — короля Георга VI. Елизавета II, которой в этом году исполняется 96 лет, станет первым британским монархом, отмечающим "платиновый" юбилей.