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В Канаде внедорожник сбил четырёх человек на акции протеста против ковид-ограничений

Момент происшествия попал на видео. После наезда водитель покинул место ДТП, однако его оперативно задержали. Всем пострадавшим оказана помощь, их жизни ничего не угрожает.

6 февраля, 00:14

Автомобиль сбил четырёх человек на акции протеста против ковид-ограничений в Канаде. Кадр из видео © Twitter / aginnt

Автомобиль сбил четырёх человек на акции протеста против ковид-ограничений в Канаде. Видео © Twitter / aginnt

В результате наезда автомобиля на участников акции протеста против коронавирусных ограничений, которая проходит в канадском городе Виннипег (провинция Манитоба), пострадало четыре человека. Об этом сообщает телеканал CTV.

В Сети появилось видео с моментом происшествия. Известно, что инцидент произошёл перед зданием Законодательного собрания региона, где собрались митингующие. Очевидцы заявили, что белый внедорожник въехал в толпу, сбил несколько человек, после чего на большой скорости покинул место происшествия.

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Уточняется, что полиция оперативно задержала нарушителя. Мотивы его действий сейчас устанавливаются. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

Акции против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками, начались в Оттаве 29 января. Протестующие потребовали от властей страны снять все ограничения, связанные с пандемией ковида и вакцинацией населения. На фоне протестов премьер-министр Канады Джастин Трюдо даже сменил место резиденции. В основном акции проходили мирно, однако полиция начала несколько уголовных расследований в отношении протестующих. В частности, одно из дел касается осквернения Могилы Неизвестного Солдата у мемориального комплекса в центре Оттавы.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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