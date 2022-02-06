В Канаде внедорожник сбил четырёх человек на акции протеста против ковид-ограничений

Автомобиль сбил четырёх человек на акции протеста против ковид-ограничений в Канаде. Видео © Twitter / aginnt

В результате наезда автомобиля на участников акции протеста против коронавирусных ограничений, которая проходит в канадском городе Виннипег (провинция Манитоба), пострадало четыре человека. Об этом сообщает телеканал CTV.

В Сети появилось видео с моментом происшествия. Известно, что инцидент произошёл перед зданием Законодательного собрания региона, где собрались митингующие. Очевидцы заявили, что белый внедорожник въехал в толпу, сбил несколько человек, после чего на большой скорости покинул место происшествия.

Уточняется, что полиция оперативно задержала нарушителя. Мотивы его действий сейчас устанавливаются. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.