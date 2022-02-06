В Канаде внедорожник сбил четырёх человек на акции протеста против ковид-ограничений
Момент происшествия попал на видео. После наезда водитель покинул место ДТП, однако его оперативно задержали. Всем пострадавшим оказана помощь, их жизни ничего не угрожает.
Автомобиль сбил четырёх человек на акции протеста против ковид-ограничений в Канаде. Кадр из видео © Twitter / aginnt
Автомобиль сбил четырёх человек на акции протеста против ковид-ограничений в Канаде. Видео © Twitter / aginnt
В результате наезда автомобиля на участников акции протеста против коронавирусных ограничений, которая проходит в канадском городе Виннипег (провинция Манитоба), пострадало четыре человека. Об этом сообщает телеканал CTV.
В Сети появилось видео с моментом происшествия. Известно, что инцидент произошёл перед зданием Законодательного собрания региона, где собрались митингующие. Очевидцы заявили, что белый внедорожник въехал в толпу, сбил несколько человек, после чего на большой скорости покинул место происшествия.
Уточняется, что полиция оперативно задержала нарушителя. Мотивы его действий сейчас устанавливаются. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.
Акции против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками, начались в Оттаве 29 января. Протестующие потребовали от властей страны снять все ограничения, связанные с пандемией ковида и вакцинацией населения. На фоне протестов премьер-министр Канады Джастин Трюдо даже сменил место резиденции. В основном акции проходили мирно, однако полиция начала несколько уголовных расследований в отношении протестующих. В частности, одно из дел касается осквернения Могилы Неизвестного Солдата у мемориального комплекса в центре Оттавы.
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