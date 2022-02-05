Канадский телеканал CBC оправдался за "российский след" в протестах дальнобойщиков
Ранее ведущая Нил Коксал выдвинула теорию, согласно которой демонстрации в Оттаве могли быть "спровоцированы русскими". Никаких доказательств этому она не представила.
Протесты дальнобойщиков против ковид-ограничений в Канаде © ТАСС / Justin Tang
Канадский телеканал CBC второй раз за неделю оскандалился из-за заявления журналиста о якобы российском следе в протестах дальнобойщиков против ковид-ограничений.
Телеведущая Нил Коксал выдвинула теорию, согласно которой протестные акции в Канаде могли быть "спровоцированы русскими". Никаких доказательств этому она не представила. Позже из-за скандала CBC приписали уточнение, которое также вызвало возмущение среди зрителей.
"В этом вопросе необходимо было сослаться на данные и опасения экспертов", — отмечается в обновлённой публикации CBC.
При этом пользователи Сети и ряд местных порталов, в том числе RWN, указали, что организаторы демонстраций хорошо известны и "ни один эксперт не говорил, что Россия спровоцировала протесты".
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Акции против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками, начались в Оттаве 29 января. Протестующие потребовали от властей страны снять все ограничения, связанные с пандемией ковида и вакцинацией населения. На фоне протестов премьер-министр Канады Джастин Трюдо даже сменил место резиденции. В основном акции проходили мирно, однако полиция начала несколько уголовных расследований в отношении протестующих. В частности, одно из дел касается осквернения Могилы Неизвестного Солдата у мемориального комплекса в центре Оттавы.
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