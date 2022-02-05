Канадский телеканал CBC оправдался за "российский след" в протестах дальнобойщиков

Канадский телеканал CBC второй раз за неделю оскандалился из-за заявления журналиста о якобы российском следе в протестах дальнобойщиков против ковид-ограничений.

Телеведущая Нил Коксал выдвинула теорию, согласно которой протестные акции в Канаде могли быть "спровоцированы русскими". Никаких доказательств этому она не представила. Позже из-за скандала CBC приписали уточнение, которое также вызвало возмущение среди зрителей.

"В этом вопросе необходимо было сослаться на данные и опасения экспертов", — отмечается в обновлённой публикации CBC.

При этом пользователи Сети и ряд местных порталов, в том числе RWN, указали, что организаторы демонстраций хорошо известны и "ни один эксперт не говорил, что Россия спровоцировала протесты".