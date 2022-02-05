Постпредство России назвало реакцию ОБСЕ на меры против Deutsche Welle непрофессиональной

Постпредство России заявило о крайнем непрофессионализме представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тересы Риберу после её реакции на ответные меры Москвы в отношении немецкого телеканала Deutsche Welle.

"С возмущением прочитали комментарий представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тересы Риберу относительно ответных мер, принятых российской стороной в отношении Deutsche Welle. Налицо неприкрытая избирательность в прочтении мандата и демонстрация крайнего непрофессионализма, а также откровенной политической ангажированности в оценке ситуации", — указано в заявлении постпредства, передаёт РИА "Новости".

Кроме того, представители российской миссии отметили, что Риберу предпочла обойти молчанием запрет на вещание RT DE в Германии — факт грубого попрания властями ФРГ фундаментальных для ОБСЕ принципов свободы выражения мнения и доступа к информации. Однако она "немедленно возвысила голос на вынужденные ответные меры российской стороны".

"В 1997 году Германия стояла у истоков создания института представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, постулируя свою приверженность медиаплюрализму. 25 лет спустя Берлин со всей очевидностью встал на путь агрессивной информационной цензуры печати. Но офис представителя, во всей видимости, продолжает отрабатывать своё существование. Печально. Сделаем серьёзные выводы", — подчеркнули в постпредстве.