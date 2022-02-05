Постпредство России назвало реакцию ОБСЕ на меры против Deutsche Welle непрофессиональной
Представители российской дипмиссии заявили об откровенной политической ангажированности в оценке данной ситуации и напомнили, что ОБСЕ никак не отреагировала на блокировку RT DE.
© ТАСС / Александр Река
Постпредство России заявило о крайнем непрофессионализме представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тересы Риберу после её реакции на ответные меры Москвы в отношении немецкого телеканала Deutsche Welle.
"С возмущением прочитали комментарий представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тересы Риберу относительно ответных мер, принятых российской стороной в отношении Deutsche Welle. Налицо неприкрытая избирательность в прочтении мандата и демонстрация крайнего непрофессионализма, а также откровенной политической ангажированности в оценке ситуации", — указано в заявлении постпредства, передаёт РИА "Новости".
Кроме того, представители российской миссии отметили, что Риберу предпочла обойти молчанием запрет на вещание RT DE в Германии — факт грубого попрания властями ФРГ фундаментальных для ОБСЕ принципов свободы выражения мнения и доступа к информации. Однако она "немедленно возвысила голос на вынужденные ответные меры российской стороны".
"В 1997 году Германия стояла у истоков создания института представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, постулируя свою приверженность медиаплюрализму. 25 лет спустя Берлин со всей очевидностью встал на путь агрессивной информационной цензуры печати. Но офис представителя, во всей видимости, продолжает отрабатывать своё существование. Печально. Сделаем серьёзные выводы", — подчеркнули в постпредстве.
Ранее Тереса Риберу призвала Россию пересмотреть меры в отношении Deutsche Welle и обеспечить возможность журналистов выполнять свои обязанности, при этом на аналогичное решение Германии о прекращении вещания RT DE она никак не отреагировала.
Напомним, 2 февраля Комиссия по надзору за СМИ Германии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в стране из-за отсутствия лицензии. У компании есть четыре недели, чтобы оспорить данное решение в административном суде. Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа назвал это решение беспределом. А МИД России опубликовал список ответных мер: закрытие корпункта Deutsche Welle в России, а также аннулирование аккредитации всех его сотрудников. В немецком медиахолдинге поспешили обвинить Москву в чрезмерности подобных мер, а также пообещали обжаловать их в суде. А в МИД ФРГ заявили, что меры РФ против DW вносят напряжённость в германо-российские отношения. Московское бюро Deutsche Welle должно было закрыться 4 февраля по решению российской власти. Но оно продолжило свою работу. Днём 4 февраля сообщалось, что Deutsche Welle продолжил вещание в России, несмотря на запрет. Позднее стало известно, что московское бюро телеканала всё-таки закрылось после решения РФ запретить вещание медиакомпании на территории страны.
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