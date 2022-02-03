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Deutsche Welle назвал "чрезмерной реакцией" запрет трансляции в России

Эта мера стала ответом на ограничение работы RT DE в Германии. Руководство немецкой компании уже готовится обжаловать его в суде.

3 февраля, 17:29

Фото © Shutterstock

Запрет на работу в Москве корпункта Deutsche Welle в ответ на прекращение вещания RT DE в Германии вызвал недоумение у руководства немецкой телекомпании. Такие ответные шаги России там считают слишком кардинальными.

"Меры, предпринятые российскими властями, ни в какой степени не понятны и представляют собой чрезмерную реакцию",заявил гендиректор Deutsche Welle Петер Лимбур и пообещал, что решение российских властей будет оспорено в суде.

Песков назвал посягательством на свободу слова запрет RT DE в Германии

Песков назвал посягательством на свободу слова запрет RT DE в Германии

Напомним, 2 февраля Комиссия по надзору за СМИ Германии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в стране из-за отсутствия лицензии. У компании есть четыре недели, чтобы оспорить данное решение в административном суде. Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа назвал это решение беспределом. А МИД России опубликовал список ответных мер. В частности, закрытие корпункта Deutsche Welle в России, а также аннулирование аккредитации всех его сотрудников.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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