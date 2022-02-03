Deutsche Welle назвал "чрезмерной реакцией" запрет трансляции в России

Запрет на работу в Москве корпункта Deutsche Welle в ответ на прекращение вещания RT DE в Германии вызвал недоумение у руководства немецкой телекомпании. Такие ответные шаги России там считают слишком кардинальными.

"Меры, предпринятые российскими властями, ни в какой степени не понятны и представляют собой чрезмерную реакцию", — заявил гендиректор Deutsche Welle Петер Лимбур и пообещал, что решение российских властей будет оспорено в суде.