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МИД: В качестве ответных мер в РФ запретят вещание Deutsche Welle

Среди этих мер также — закрытие корпункта Deutsche Welle и составление чёрного списка представителей государственных и общественных структур ФРГ, которым будет запрещён въезд.

3 февраля, 13:30

Здание МИД РФ. Фото © Shutterstock

МИД России опубликовал список ответных мер на запрет вещания телеканала RT DE в Германии. В сообщении ведомства говорится, что это лишь "первый этап" реакции на недружественные действия Берлина.

Среди этих мер:

  • закрытие корпункта Deutsche Welle в России;
  • аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle;
  • прекращение спутникового и иного вещания Deutsche Welle в России;
  • инициирование процедуры признания Deutsche Welle иноагентом;
  • составление чёрного списка представителей государственных и общественных структур Германии, причастных к ограничению вещания RT DE и иному давлению на российского медиаоператора, которым будет запрещён въезд в Россию.
Песков назвал посягательством на свободу слова запрет RT DE в Германии

Песков назвал посягательством на свободу слова запрет RT DE в Германии

Напомним, 2 февраля Комиссия по надзору за СМИ Германии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в стране из-за отсутствия лицензии. У компании есть четыре недели, чтобы оспорить данное решение в административном суде. Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа назвал это решение беспределом. А российский МИД анонсировал принятие ответных мер.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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