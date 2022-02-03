МИД: В качестве ответных мер в РФ запретят вещание Deutsche Welle
Среди этих мер также — закрытие корпункта Deutsche Welle и составление чёрного списка представителей государственных и общественных структур ФРГ, которым будет запрещён въезд.
Здание МИД РФ. Фото © Shutterstock
МИД России опубликовал список ответных мер на запрет вещания телеканала RT DE в Германии. В сообщении ведомства говорится, что это лишь "первый этап" реакции на недружественные действия Берлина.
Среди этих мер:
- закрытие корпункта Deutsche Welle в России;
- аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle;
- прекращение спутникового и иного вещания Deutsche Welle в России;
- инициирование процедуры признания Deutsche Welle иноагентом;
- составление чёрного списка представителей государственных и общественных структур Германии, причастных к ограничению вещания RT DE и иному давлению на российского медиаоператора, которым будет запрещён въезд в Россию.
Напомним, 2 февраля Комиссия по надзору за СМИ Германии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в стране из-за отсутствия лицензии. У компании есть четыре недели, чтобы оспорить данное решение в административном суде. Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа назвал это решение беспределом. А российский МИД анонсировал принятие ответных мер.
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