Forbes: Российская артиллерия уничтожит войска Украины всего за 10 секунд
По оценке аналитика издания, в случае с Москвой преимущество заключается в скорости реагирования.
Зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) "Тунгуска" во время стратегических командно-штабных учений. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Россия способна победить Украину одной лишь артиллерией всего за десять секунд — столько времени проходит от разведки цели до её поражения. Об этом пишет Forbes. Автор статьи Дэвид Экс уверен, что не так страшны российские танки и пехота, потому как именно артиллерия не даст украинским войскам даже выйти из своих укрытий.
По словам американского журналиста, командирам российских батальонов не нужно тратить время на запрос огневой поддержки, она априори уже есть — "сразу за линией танков и боевых машин пехоты". Таких батальонных тактических групп у России на границе с Незалежной, по заверению автора материала, около 50–70 единиц.
И если у американцев сильной стороной выступает концентрация войск и централизованное управление, то в случае с Россией преимущество заключается в скорости реагирования.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января американский лидер Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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