Forbes: Российская артиллерия уничтожит войска Украины всего за 10 секунд

Россия способна победить Украину одной лишь артиллерией всего за десять секунд — столько времени проходит от разведки цели до её поражения. Об этом пишет Forbes. Автор статьи Дэвид Экс уверен, что не так страшны российские танки и пехота, потому как именно артиллерия не даст украинским войскам даже выйти из своих укрытий.

По словам американского журналиста, командирам российских батальонов не нужно тратить время на запрос огневой поддержки, она априори уже есть — "сразу за линией танков и боевых машин пехоты". Таких батальонных тактических групп у России на границе с Незалежной, по заверению автора материала, около 50–70 единиц.