Кадыров назвал доброй встречу с Путиным
Глава Чечни записал видеообращение, в ходе которого рассказал, что обсуждал с президентом в том числе "острые вопросы".
Встреча президента РФ Владимир Путина с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Фото © kremlin.ru
Рамзан Кадыров рассказывает о встрече с Владимиром Путиным. Видео © Instagram / groznytv
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал доброй встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась накануне.
"Вчера действительно состоялась встреча добрая. Президент, как всегда, поддержал нас. Были острые вопросы. Как всегда, нужно было личное участие президента", — рассказал Кадыров, записав видео для ЧГТРК "Грозный".
Глава Чечни добавил, что прибыл в правительство для встречи с главой кабмина Михаилом Мишустиным, вице-премьерами и министрами.
"Так дальше будем стараться решать острые вопросы", — добавил Кадыров.
Напомним, 2 февраля президент провёл встречу с руководителем Чечни. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, какие темы обсуждали Путин и Кадыров.
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