НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Кадыров назвал доброй встречу с Путиным

Глава Чечни записал видеообращение, в ходе которого рассказал, что обсуждал с президентом в том числе "острые вопросы".

3 февраля, 13:17

Встреча президента РФ Владимир Путина с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Фото © kremlin.ru

Рамзан Кадыров рассказывает о встрече с Владимиром Путиным. Видео © Instagram / groznytv

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал доброй встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась накануне.

"Вчера действительно состоялась встреча добрая. Президент, как всегда, поддержал нас. Были острые вопросы. Как всегда, нужно было личное участие президента", — рассказал Кадыров, записав видео для ЧГТРК "Грозный".

Глава Чечни добавил, что прибыл в правительство для встречи с главой кабмина Михаилом Мишустиным, вице-премьерами и министрами.

"Так дальше будем стараться решать острые вопросы", — добавил Кадыров.

Кадыров поделился подробностями о взаимоотношениях с Путиным

Кадыров поделился подробностями о взаимоотношениях с Путиным

Напомним, 2 февраля президент провёл встречу с руководителем Чечни. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, какие темы обсуждали Путин и Кадыров.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1