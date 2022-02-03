Глава ОКР рассказал о ситуации с ковидом в сборной России по хоккею на Олимпиаде
Ранее в СМИ появилась информация о сразу шести случаях заражения среди игроков национальной команды.
Сборная России по хоккею на Кубке Первого канала в Москве. Фото © ФХР
Один хоккеист сборной России сдал сомнительный тест на коронавирус после прибытия на Олимпиаду в Пекин. Об этом журналистам сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.
"Среди хоккеистов основного состава есть один пограничный тест, повторяю, пограничный. Имя игрока этого мы не называем. Сегодня и завтра он будет сдавать повторные тесты, надеемся, что они будут отрицательными", — заявил Поздняков.
Ранее в СМИ появилась информация, что сразу шесть игроков национальной хоккейной команды сдали положительные тесты на коронавирус после прилёта в Пекин. Добавим, что первый матч наша сборная проведёт 9 февраля против Швейцарии.
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