Глава ОКР рассказал о ситуации с ковидом в сборной России по хоккею на Олимпиаде

Один хоккеист сборной России сдал сомнительный тест на коронавирус после прибытия на Олимпиаду в Пекин. Об этом журналистам сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

"Среди хоккеистов основного состава есть один пограничный тест, повторяю, пограничный. Имя игрока этого мы не называем. Сегодня и завтра он будет сдавать повторные тесты, надеемся, что они будут отрицательными", — заявил Поздняков.