Шесть игроков сборной России по хоккею сдали положительные тесты на ковид на Олимпиаде

Сразу шесть хоккеистов сборной России сдали положительные тесты на коронавирус после прибытия в Пекин на Олимпиаду. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Издание не сообщает фамилий заболевших, однако в публикации утверждается, что в их число попали запасные нашей команды — Дмитрий Шугаев и Кирилл Марченко.