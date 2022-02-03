Шесть игроков сборной России по хоккею сдали положительные тесты на ковид на Олимпиаде
Свой первый матч на турнире подшефные Алексея Жамнова проведут 9 февраля против команды Швейцарии.
Игроки национальной сборной России. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Сразу шесть хоккеистов сборной России сдали положительные тесты на коронавирус после прибытия в Пекин на Олимпиаду. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Издание не сообщает фамилий заболевших, однако в публикации утверждается, что в их число попали запасные нашей команды — Дмитрий Шугаев и Кирилл Марченко.
Напомним, хоккейный турнир на Олимпиаде в Пекине начнётся 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. На групповом этапе наша национальная команда также встретится с Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).
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