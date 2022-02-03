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Песков назвал темы разговора Путина с Кадыровым на встрече в Кремле

Глава государства переговорил с руководителем республики в среду, 2 февраля.

3 февраля, 10:03
<p>Президент России Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото © ТАСС / Алексей Дружинин</p>

Президент России Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин накануне встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Встреча проходила в Кремле, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Вчера вечером действительно Путин принял в Кремле руководителя Чечни Кадырова", — рассказал Песков.

По его словам, на переговорах обсуждались преимущественно вопросы социально-экономического развития Чечни. Кроме того, были затронуты темы работы правоохранительных органов республики, добавил Песков.

Пресс-служба Кадырова сообщила о его встрече с Путиным

Пресс-служба Кадырова сообщила о его встрече с Путиным

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что, будь он на месте президента России, давно "забрал бы Украину", которую, по его словам, Запад пытается использовать для размещения военных баз.

Авторы
Максим Плетнёв
Максим Плетнёв

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