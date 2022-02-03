Песков назвал темы разговора Путина с Кадыровым на встрече в Кремле
Глава государства переговорил с руководителем республики в среду, 2 февраля.
Президент России Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото © ТАСС / Алексей Дружинин
Президент России Владимир Путин накануне встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Встреча проходила в Кремле, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Вчера вечером действительно Путин принял в Кремле руководителя Чечни Кадырова", — рассказал Песков.
По его словам, на переговорах обсуждались преимущественно вопросы социально-экономического развития Чечни. Кроме того, были затронуты темы работы правоохранительных органов республики, добавил Песков.
Ранее Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что, будь он на месте президента России, давно "забрал бы Украину", которую, по его словам, Запад пытается использовать для размещения военных баз.
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