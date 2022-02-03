Песков назвал темы разговора Путина с Кадыровым на встрече в Кремле

По его словам, на переговорах обсуждались преимущественно вопросы социально-экономического развития Чечни. Кроме того, были затронуты темы работы правоохранительных органов республики, добавил Песков.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что, будь он на месте президента России, давно "забрал бы Украину", которую, по его словам, Запад пытается использовать для размещения военных баз.