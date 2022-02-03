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Пресс-служба Кадырова сообщила о его встрече с Путиным

Глава республики высказался об эффективных мерах, "которые принимаются под руководством президента РФ" и позволяют Чечне сохранить темпы развития.

2 февраля, 23:01

© kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым, на ней обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе, сообщила пресс-служба лидера Чечни.

"Президент России Владимир Путин провёл в Москве рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Р. Кадыров доложил о социально-экономической ситуации в Чеченской Республике", — говорится в сообщении на сайте администрации региона.

Там отмечается, что Кадыров высказался об эффективных мерах, "которые принимаются под руководством президента РФ" и позволяют республике сохранить темпы развития в непростых условиях пандемии.

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Ранее Лайф рассказывал, что Кадыров поделился подробностями о взаимоотношениях с Путиным. По словам главы Чеченской Республики, он может позвонить президенту при необходимости и тот ответит и поддержит.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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