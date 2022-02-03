ФАС дала советы производителям по сдерживанию роста цен на сахар

Федеральная антимонопольная служба направила производителям сахара письма с рекомендацией не допустить рост цен на этот продукт. Об этом пишут "Известия". В ФАС подтвердили отправку писем — их должны получить более 70 компаний.

Как отмечает газета, в антимонопольной службе предложили включить в торговую политику производителей этой продукции информацию о ценах, а также о порядке работы с дистрибьюторами. В частности, ограничить максимальную наценку и запретить перепродавать сахар, закупленный для розничной торговли.

"Мы предлагаем производителям указать в своих ТСБ, которые размещаются на официальных сайтах организаций, цену на сахар, реализуемый в розничной торговле. Таким образом, процесс ценообразования будет более прозрачным", — подтвердили в пресс-службе ФАС.

Отмечается, что такие меры по регулированию цен предложили, чтобы не допустить подорожания в этом году. Однако эксперты подчёркивают, что эффект может быть краткосрочным, но затем способен привести к снижению конкуренции и числа производителей на рынке.

В долгосрочной перспективе более действенным может быть повышение прозрачности рынка, стимулирование роста посевов сахарной свёклы и модернизация производства сахара.

"Если сейчас правительство попытается обеспечить контроль цен во всех каналах сбыта, то возникает риск сокращения производства сахара, снижения посевов сахарной свёклы и, соответственно, восстановления зависимости от импорта", — заявил гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров.