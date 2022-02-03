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ФАС дала советы производителям по сдерживанию роста цен на сахар

Среди прочего предлагается ограничить максимальную наценку и запретить перепродавать продукцию, закупленную для розничной торговли.

2 февраля, 22:15

© Pixabay

Федеральная антимонопольная служба направила производителям сахара письма с рекомендацией не допустить рост цен на этот продукт. Об этом пишут "Известия". В ФАС подтвердили отправку писем — их должны получить более 70 компаний.

Как отмечает газета, в антимонопольной службе предложили включить в торговую политику производителей этой продукции информацию о ценах, а также о порядке работы с дистрибьюторами. В частности, ограничить максимальную наценку и запретить перепродавать сахар, закупленный для розничной торговли.

"Мы предлагаем производителям указать в своих ТСБ, которые размещаются на официальных сайтах организаций, цену на сахар, реализуемый в розничной торговле. Таким образом, процесс ценообразования будет более прозрачным", подтвердили в пресс-службе ФАС.

Отмечается, что такие меры по регулированию цен предложили, чтобы не допустить подорожания в этом году. Однако эксперты подчёркивают, что эффект может быть краткосрочным, но затем способен привести к снижению конкуренции и числа производителей на рынке.

В долгосрочной перспективе более действенным может быть повышение прозрачности рынка, стимулирование роста посевов сахарной свёклы и модернизация производства сахара.

"Если сейчас правительство попытается обеспечить контроль цен во всех каналах сбыта, то возникает риск сокращения производства сахара, снижения посевов сахарной свёклы и, соответственно, восстановления зависимости от импорта", заявил гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров.

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А ранее Лайф писал, что в Минсельхозе не ожидают резкого роста цен на молочную продукцию в 2022 году. Несмотря на существенное увеличение издержек производителей, на протяжении прошлого года динамика стоимости таких товаров оставалась ниже темпов продовольственной инфляции.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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