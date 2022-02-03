"Когда тебе под 80": Жена помогла Байдену медленно спуститься со сцены
Глава и первая леди Белого дома сегодня проводили мероприятие по возрождению инициативы Cancer Moonshot. После выступления Джилл Байден сопроводила супруга к выходу.
Кадр из видео © Facebook / Белый дом
Жена помогла Байдену медленно спуститься со сцены. Видео © Facebook / Белый дом
Президент США Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден сегодня провёл мероприятие по возрождению инициативы по борьбе с раком Cancer Moonshot, которая занимается исследованиями и делает препараты для лечения более доступными. Не ускользнуло от внимания присутствовавших на церемонии открытия то, что с трибуны американский лидер спустился, опираясь на руку своей жены.
На видео с мероприятия по возрождению инициативы Cancer Moonshot, опубликованных Белым домом, можно увидеть, как Джо Байден после выступления направляется к лестнице, ведущей в зал. Там на углу сцены находится его супруга Джилл Байден. Она подаёт ему руку, идёт вперёд, будто помогая супругу спускаться по ступенькам. Глава Белого дома опирается на руку супруги, спускается, и только после этого они расцепляют руки, а первая леди проходит дальше.
Это видео привлекло внимание некоторых пользователей соцсетей, они стали делиться такими кадрами. Некоторые отметили физическую слабость Байдена, объяснив её почтенным возрастом.
"Тоже мне проблема. Так выглядит жизнь, когда тебе под 80", — написал один из комментаторов.
Лайф рассказывал, что Байден не раз спотыкался на трапе своего самолёта. Он терял равновесие на красной дорожке и вставал на колени. В Белом доме тогда объясняли это сильным ветром.
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