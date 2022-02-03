"Когда тебе под 80": Жена помогла Байдену медленно спуститься со сцены

Жена помогла Байдену медленно спуститься со сцены. Видео © Facebook / Белый дом

Президент США Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден сегодня провёл мероприятие по возрождению инициативы по борьбе с раком Cancer Moonshot, которая занимается исследованиями и делает препараты для лечения более доступными. Не ускользнуло от внимания присутствовавших на церемонии открытия то, что с трибуны американский лидер спустился, опираясь на руку своей жены.

На видео с мероприятия по возрождению инициативы Cancer Moonshot, опубликованных Белым домом, можно увидеть, как Джо Байден после выступления направляется к лестнице, ведущей в зал. Там на углу сцены находится его супруга Джилл Байден. Она подаёт ему руку, идёт вперёд, будто помогая супругу спускаться по ступенькам. Глава Белого дома опирается на руку супруги, спускается, и только после этого они расцепляют руки, а первая леди проходит дальше.

Это видео привлекло внимание некоторых пользователей соцсетей, они стали делиться такими кадрами. Некоторые отметили физическую слабость Байдена, объяснив её почтенным возрастом.