Брифинг представителя Госдепа прервало сообщение с просьбой покинуть здание

В ходе трансляции было слышно оповещение о необходимости выйти наружу через ближайший выход. Несмотря на это, журналисты продолжили задавать вопросы Прайсу. Последний же продолжил отвечать на них и даже не сошёл с трибуны.

А ранее Лайф писал, что на этом брифинге Госдеп подтвердил подлинность слитых El País документов об ответе НАТО Москве. Комментарий альянса по российским предложениям расположился на четырёх страницах, а ответ Вашингтона — на пяти. По сути, там говорится о том, что и без того озвучивается в публичной сфере.