НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Брифинг представителя Госдепа прервало сообщение с просьбой покинуть здание

В ходе трансляции было слышно оповещение о необходимости выйти через ближайшую дверь. При этом журналисты всё равно продолжали задавать вопросы.

2 февраля, 20:56

© ТАСС / АР

Брифинг официального представителя Госдепартамента Неда Прайса прервало переданное по внутренней системе громкой связи указание покинуть здание. Участники брифинга проигнорировали данное сообщение.

В ходе трансляции было слышно оповещение о необходимости выйти наружу через ближайший выход. Несмотря на это, журналисты продолжили задавать вопросы Прайсу. Последний же продолжил отвечать на них и даже не сошёл с трибуны.

Пентагон: США не считают неизбежным "российское вторжение" на Украину

Пентагон: США не считают неизбежным "российское вторжение" на Украину

А ранее Лайф писал, что на этом брифинге Госдеп подтвердил подлинность слитых El País документов об ответе НАТО Москве. Комментарий альянса по российским предложениям расположился на четырёх страницах, а ответ Вашингтона — на пяти. По сути, там говорится о том, что и без того озвучивается в публичной сфере.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1