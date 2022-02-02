Новак: в марте Россия увеличит добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки
По оценке министра, страны ОПЕК+ и РФ на высоком уровне соблюдают соглашение по сокращению добычи нефти. Общий уровень исполнения — 122%.
Александр Новак © Правительство РФ
Россия в марте восстановит добычу нефти на 90% от объёма, сокращённого в мае 2020 года. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, добавив, что в марте добыча вырастет на 100 тысяч баррелей в сутки.
"Наша конференция приняла решение об увеличении на 400 тысяч баррелей в сутки. Для России это значит, что в марте мы сможем в очередной раз дополнительно увеличить на 100 тысяч баррелей в сутки. Для нас это даст возможность на 90% восстановить уровень сокращённого объёма", – сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, страны ОПЕК+ и Россия продолжают показывать высокий уровень исполнения соглашения по сокращению добычи нефти. Он заверяет, что общий уровень исполнения соглашения составил 122%.
Ранее Лайф писал, что представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс назначен следующим генсеком ОПЕК. Он занимает должность заместителя управляющего директора по международному маркетингу в Кувейтской нефтяной корпорации.
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