Новак: в марте Россия увеличит добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки

Россия в марте восстановит добычу нефти на 90% от объёма, сокращённого в мае 2020 года. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, добавив, что в марте добыча вырастет на 100 тысяч баррелей в сутки.

"Наша конференция приняла решение об увеличении на 400 тысяч баррелей в сутки. Для России это значит, что в марте мы сможем в очередной раз дополнительно увеличить на 100 тысяч баррелей в сутки. Для нас это даст возможность на 90% восстановить уровень сокращённого объёма", – сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, страны ОПЕК+ и Россия продолжают показывать высокий уровень исполнения соглашения по сокращению добычи нефти. Он заверяет, что общий уровень исполнения соглашения составил 122%.