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Радикалы в Киеве забросали камнями съёмочную группу и здание телеканала "Наш"

Уже вторые сутки он буквально находится в осаде. Националисты обвиняют редакцию в пророссийских взглядах и требуют прекратить вещание на территории страны.

2 февраля, 20:28

Кадр из видео © Telegram / Наш

Радикалы штурмуют здание телеканала "Наш" в Киеве. Видео © Telegram / Наш

Очередная акция украинских радикалов прошла у здания телеканала "Наш" в Киеве. Националисты жгли фаеры и бросали камни в съёмочную группу.

Такие протесты проходят уже на протяжении двух дней. Среди участников акций руководитель одесской ячейки "Правого сектора"* Сергей Стерненко. Радикалы обвиняют телеканал в пророссийских взглядах и требуют его закрытия.

Радикалы пытались попасть на территорию телеканала, ломали забор. После этого жгли фаеры и бросали их в здание телеканала, из-за чего сработала пожарная тревога. Они также забросали камнями съёмочную группу, при этом выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес руководства и сотрудников телеканала.

В руках у протестующих были плакаты с надписями "Прогрессивная молодёжь подожгла канал "Наш", "Оружие Кремля в центре столицы", "Наш" — не наш, а кремлёвский".

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Такие акции радикалов проходят системно. Так, год назад они уже собирались возле офиса телеканала "Наш". Как писал Лайф, точно так же требовали прекратить его вещание, как в случае с каналами "112 Украина", ZIC и NewsOne.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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