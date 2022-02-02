Канцлер Германии заявил о намерении вскоре встретиться с Путиным
Олаф Шольц отметил, что "нужна скоординированная политика в отношении Европейского союза и НАТО". Конкретную дату визита он не назвал.
Олаф Шольц © Twitter / OlafScholz
Глава Правительства Германии Олаф Шольц заявил, что в ближайшее время встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Об этом канцлер сказал в интервью телеканалу ZDF.
"Я скоро поговорю в Москве на те темы, которые необходимы. Нужна скоординированная политика в отношении Европейского союза и НАТО", — отметил Шольц.
Он добавил, что эта встреча "запланирована и состоится в ближайшее время", но не уточнил конкретную дату посещения Москвы. Также Шольц в этом интервью заявил, что "нормандский формат" удалось оживить.
Лайф сообщал, что на фоне роста напряжённости вокруг Украины Путин ранее провёл уже переговоры с двумя другими европейскими лидерами. С президентом Франции Эммманюэлем Макроном они обсудили ситуацию и гарантии безопасности, тот не исключил возможность визита в Москву. Также Путин провёл телефонный разговор с премьером Британии Борисом Джонсоном — они высказались против ухудшения ситуации вокруг Украины.
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