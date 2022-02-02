Канцлер Германии заявил о намерении вскоре встретиться с Путиным

Глава Правительства Германии Олаф Шольц заявил, что в ближайшее время встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Об этом канцлер сказал в интервью телеканалу ZDF.

"Я скоро поговорю в Москве на те темы, которые необходимы. Нужна скоординированная политика в отношении Европейского союза и НАТО", — отметил Шольц.