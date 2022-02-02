НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Канцлер Германии заявил о намерении вскоре встретиться с Путиным

Олаф Шольц отметил, что "нужна скоординированная политика в отношении Европейского союза и НАТО". Конкретную дату визита он не назвал.

2 февраля, 19:56
<p>Олаф Шольц © Twitter / OlafScholz</p>

Олаф Шольц © Twitter / OlafScholz

Глава Правительства Германии Олаф Шольц заявил, что в ближайшее время встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Об этом канцлер сказал в интервью телеканалу ZDF.

"Я скоро поговорю в Москве на те темы, которые необходимы. Нужна скоординированная политика в отношении Европейского союза и НАТО", — отметил Шольц.

Он добавил, что эта встреча "запланирована и состоится в ближайшее время", но не уточнил конкретную дату посещения Москвы. Также Шольц в этом интервью заявил, что "нормандский формат" удалось оживить.

Кулеба вновь заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой

Кулеба вновь заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой

Лайф сообщал, что на фоне роста напряжённости вокруг Украины Путин ранее провёл уже переговоры с двумя другими европейскими лидерами. С президентом Франции Эммманюэлем Макроном они обсудили ситуацию и гарантии безопасности, тот не исключил возможность визита в Москву. Также Путин провёл телефонный разговор с премьером Британии Борисом Джонсоном — они высказались против ухудшения ситуации вокруг Украины.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1