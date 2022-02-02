Макрон не исключил возможность визита в Москву
Французский лидер отметил, что его поездка в Россию будет зависеть "от хода переговоров" на встрече глав МВД стран Евросоюза в ближайшие часы.
Эмманюэль Макрон © Kremlin.ru
Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает возможности своего визита в Москву. Об этом он сообщил журналистам в коммуне Туркуэн (регион О-де-Франс) перед неформальной встречей глав МВД стран Евросоюза.
"Я ничего не исключаю", — сказал Макрон, отвечая на соответствующий вопрос.
Французский лидер отметил, что его поездка в Россию будет зависеть "от хода переговоров в ближайшие часы".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о готовящихся очных контактах Путина и лидера Бразилии. Официальное сообщение для прессы будет сделано после того, как стороны точно назначат дату встречи, заметил представитель Кремля. При этом, по данным бразильской газеты Folha de Sao Paulo, Вашингтон оказывает давление на Жаира Болсонару, добиваясь отмены его визита в Россию. По информации источника в бразильском МИД, США хотят "попытаться изолировать" Путина на фоне напряжённой ситуации вокруг Украины.
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