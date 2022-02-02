Макрон не исключил возможность визита в Москву

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает возможности своего визита в Москву. Об этом он сообщил журналистам в коммуне Туркуэн (регион О-де-Франс) перед неформальной встречей глав МВД стран Евросоюза.

"Я ничего не исключаю", — сказал Макрон, отвечая на соответствующий вопрос.

Французский лидер отметил, что его поездка в Россию будет зависеть "от хода переговоров в ближайшие часы".