НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества

От обязанностей посла в республике Кабо-Верде она была освобождена. Ранее бывший депутат Госдумы замечала, что с радостью займёт любой пост, на котором будет полезна стране.

2 февраля, 18:48
<p>Наталья Поклонская © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/53027/photos/45869" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Наталья Поклонская © Kremlin.ru

Занимавшая ранее должность посла РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская указом президента России Владимира Путина назначена заместителем главы Россотрудничества. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту первого документа, Поклонская была освобождена от обязанностей посла. А вторым указом Путин назначил её на должность замглавы ведомства.

Песков ответил на вопрос о после России в Кабо-Верде вместо Поклонской

Песков ответил на вопрос о после России в Кабо-Верде вместо Поклонской

Напомним, что президент РФ Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде в октябре прошлого года. Бывший депутат Госдумы и прокурор Крыма заметила, что для неё это является честью, а не ссылкой. По её словам, она очень хотела эту должность, специально обучалась и прошла подготовку, чтобы достойно представлять интересы России за рубежом.

Планы были обширные. Поклонская рассказывала, что возьмёт с собой в поездку калининградский янтарь, тульские пряники и крымский мёд, чтобы подарить политикам Кабо-Верде, а также обещала угостить жителей африканской страны настоящим украинским борщом. 19 января стало известно, что Поклонская отказалась стать главой российской дипмиссии в Кабо-Верде.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1