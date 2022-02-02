Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества
От обязанностей посла в республике Кабо-Верде она была освобождена. Ранее бывший депутат Госдумы замечала, что с радостью займёт любой пост, на котором будет полезна стране.
Наталья Поклонская © Kremlin.ru
Занимавшая ранее должность посла РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская указом президента России Владимира Путина назначена заместителем главы Россотрудничества. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно тексту первого документа, Поклонская была освобождена от обязанностей посла. А вторым указом Путин назначил её на должность замглавы ведомства.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде в октябре прошлого года. Бывший депутат Госдумы и прокурор Крыма заметила, что для неё это является честью, а не ссылкой. По её словам, она очень хотела эту должность, специально обучалась и прошла подготовку, чтобы достойно представлять интересы России за рубежом.
Планы были обширные. Поклонская рассказывала, что возьмёт с собой в поездку калининградский янтарь, тульские пряники и крымский мёд, чтобы подарить политикам Кабо-Верде, а также обещала угостить жителей африканской страны настоящим украинским борщом. 19 января стало известно, что Поклонская отказалась стать главой российской дипмиссии в Кабо-Верде.
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