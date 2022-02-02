Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества

Напомним, что президент РФ Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде в октябре прошлого года. Бывший депутат Госдумы и прокурор Крыма заметила, что для неё это является честью, а не ссылкой. По её словам, она очень хотела эту должность, специально обучалась и прошла подготовку, чтобы достойно представлять интересы России за рубежом.