Один из фигурантов дела хакерской группировки REvil признался в незаконном обороте средств
При этом Николай Головачук отрицает, что занимался преступлениями в составе организованного сообщества. Мосгорсуд не стал смягчать меру пресечения вместе с ним ещё двум предполагаемым преступникам.
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Один из фигурантов дела хакерской группировки REvil — Николай Головачук — признал вину в незаконном обороте средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, оглашённые в Мосгорсуде. При этом он отрицает, что совершал преступления в составе сообщества людей по предварительному сговору.
"В материалах дела отсутствуют объективные данные о том, что он (Головачук. — Прим. Лайфа) совершал это преступление в составе организованной группы. Имеются объективные данные о том, что Головачук был знаком с другими задержанными лицами, так как он с ними учился и в последующем поддерживал отношения", — говорится в заявлении защиты Головачука, которое огласил в суде адвокат.
Также известно, что 2 февраля Мосгорсуд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на арест Головачука и ещё двух фигурантов дела хакерской группировки REvil — Алексея Малоземова и Дмитрия Коротаева, не удовлетворив требования защиты смягчить им меру пресечения.
14 января стало известно, что ФСБ ликвидировала хакерскую группировку REvil, стоявшую за атаками на Apple и JBS. По версии следствия, в неё входило 14 участников, которые подозреваются по статье "Неправомерный оборот средств платежей". Подозреваемым грозит лишение свободы и штрафы. Первыми арестованными стали Роман Муромский и Андрей Бессонов, позднее под стражу заключили Руслана Хансвярова и Михаила Головачука. Всего суд арестовал восьмерых предполагаемых участников REvil.
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