Один из фигурантов дела хакерской группировки REvil признался в незаконном обороте средств

Один из фигурантов дела хакерской группировки REvil — Николай Головачук — признал вину в незаконном обороте средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, оглашённые в Мосгорсуде. При этом он отрицает, что совершал преступления в составе сообщества людей по предварительному сговору.

"В материалах дела отсутствуют объективные данные о том, что он (Головачук. — Прим. Лайфа) совершал это преступление в составе организованной группы. Имеются объективные данные о том, что Головачук был знаком с другими задержанными лицами, так как он с ними учился и в последующем поддерживал отношения", — говорится в заявлении защиты Головачука, которое огласил в суде адвокат.