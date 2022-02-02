В Курганской области началось строительство экотехнопарка по переработке отходов

"Федеральный экологический оператор" (предприятие "Росатома") приступил к строительству экотехнопарка "Щучье" в Курганской области. Объект будет построен в рамках федерального проекта "Инфраструктура для обращения с отходами I–II классов опасности". Как говорится в поступившем в редакцию Лайфа пресс-релизе, новое предприятие встраивается в новую систему обращения с отходами производства, тем самым предотвратив их накопление и вредное воздействие на природу и человека.

"Экотехнопарк "Щучье" — это современное предприятие, оснащённое передовыми российскими и зарубежными технологиями", — сказал на презентации проекта директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии "Росатома" Андрей Лебедев.

Сотрудники ОП "Щучье" будут реконструировать склады твёрдых и жидких отходов, здание физико-химической переработки, административно-бытовой комплекс, лабораторный корпус, пункт слива цистерн и другие объекты комплекса. Также им предстоит построить корпус термического обезвреживания, площадку для твёрдых коммунальных отходов, стоянку для спецтехники, модульную комплектную трансформаторную подстанцию АТ05 и др. Закончить работы планируется к концу 2023 года.

Фото © Пресс-служба "Федерального экологического оператора"

О старте строительства объявили на заседании рабочей группы Совета Федерации, где также присутствовали замминистра природных ресурсов и экологии Дмитрий Тетенькин, начальник Департамента по вопросам экономической и социальной политики аппарата полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимир Черепанов и представители промышленных предприятий Урала. Как правило, крупные компании сами заинтересованы в эффективной переработке отходов во вторичные продукты (металлы, соли натрия и калия, хлорид и сульфат аммония и другие), которые можно будет вернуть в производство.

"Концентрация промышленного производства у нас на территории в четыре раза больше, чем в других регионах. Важно не только создание системы по учёту и контролю за обращением с отходами, что первично, но и создание единой инфраструктуры для переработки этих отходов. В этом смысле выбор площадки для создания экотехнопарка в Курганской области закономерен и логичен. Там имеется необходимая инфраструктура, а самое главное — там имеются необходимые компетенции в части кадров и технологий", — отметил Владимир Черепанов.