МИД РФ объявил об ответных мерах из-за запрета ФРГ на вещание RT DE
Как отметили в ведомстве, ограничения коснутся аккредитованных в нашей стране германских СМИ, а также интернет-посредников, которые удалили аккаунты телеканала со своих платформ.
Здание МИД РФ в Москве © ТАСС / Шарифулин Валерий
Россия примет ответные меры в отношении аккредитованных в стране немецких СМИ из-за запрета вещания телеканала RT DE в Германии. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.
"Вердикт немецкого медиарегулятора является недвусмысленным сигналом, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы. Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ", — говорится в сообщении ведомства.
Как отметили в министерстве, немецкой стороне неоднократно указывали на неприемлемость оказания политически обусловленного давления на российского медиаоператора, а также предупреждали о зеркальном ответе в случае отказа Берлина от конструктивного решения проблемы с телеканалом.
Напомним, 16 декабря начал вещание новостной круглосуточный телеканал RT DE на немецком языке, а также новый ютуб-канал RT auf Sendung. Последний был сразу же заблокирован видеохостингом. В Google объяснили удаление канала RT нарушением условий использования. А 17 декабря немецкий медиарегулятор начал расследование в отношении RT. В итоге 22 декабря телеканал RT DE был снят с вещания в Европе.
Комментариев: 0