МИД РФ объявил об ответных мерах из-за запрета ФРГ на вещание RT DE

Россия примет ответные меры в отношении аккредитованных в стране немецких СМИ из-за запрета вещания телеканала RT DE в Германии. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

"Вердикт немецкого медиарегулятора является недвусмысленным сигналом, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы. Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ", — говорится в сообщении ведомства.