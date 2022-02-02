"В очередь": Парфюмер на приёме в Кремле "поборолась" со Скорцовой за фото с Путиным

Парфюмер Антонина Витковская на приёме в Кремле "поборолась" со Скорцовой за фото с Путиным © LIFE

Советник гендиректора парфюмерной фабрики "Новая заря" Антонина Витковская "поборолась" за место рядом с президентом России Владимиром Путиным на фотосессии после вручения государственных наград в Кремле. На кадрах, опубликованных Лайфом, видно, как во время мероприятия рядом с главой государства оказалось свободное место, и Витковская буквально подбежала туда со словами "и я хочу", опередив главу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову.

Кстати, парфюмер, удостоенная сегодня ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, пришла в Кремль не с пустыми руками. Она подарила Путину духи "Красная Москва", отметив, что такие вполне могли стоять на туалетном столике у его мамы.

"Такие духи вы видели, наверное, у своей мамы на туалетном столике — "Красная Москва". Все знают. Мы сумели сохранить эту легенду, которая существует 97 лет на рынке", — сказала она, вручая презент российскому лидеру.