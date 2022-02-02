"В очередь": Парфюмер на приёме в Кремле "поборолась" со Скорцовой за фото с Путиным
Антонина Витковская — единственная в России женщина-парфюмер. Она создала духи "Алла" для Аллы Пугачевой, личный одеколон для Юрия Лужкова. Теперь аромат от неё есть и у президента России.
Кадр видео © LIFE
Парфюмер Антонина Витковская на приёме в Кремле "поборолась" со Скорцовой за фото с Путиным © LIFE
Советник гендиректора парфюмерной фабрики "Новая заря" Антонина Витковская "поборолась" за место рядом с президентом России Владимиром Путиным на фотосессии после вручения государственных наград в Кремле. На кадрах, опубликованных Лайфом, видно, как во время мероприятия рядом с главой государства оказалось свободное место, и Витковская буквально подбежала туда со словами "и я хочу", опередив главу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову.
Кстати, парфюмер, удостоенная сегодня ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, пришла в Кремль не с пустыми руками. Она подарила Путину духи "Красная Москва", отметив, что такие вполне могли стоять на туалетном столике у его мамы.
"Такие духи вы видели, наверное, у своей мамы на туалетном столике — "Красная Москва". Все знают. Мы сумели сохранить эту легенду, которая существует 97 лет на рынке", — сказала она, вручая презент российскому лидеру.
Напомним, сегодня Путин вручил в Кремле высшие государственные награды выдающимся деятелям. Церемония стала первым мероприятием такого масштаба с начала пандемии, так как предыдущие скорее объединяли представителей одной профессии или тех, кто был удостоен одинаковых наград.
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