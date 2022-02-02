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Кулеба вновь заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой

Ранее министр иностранных дел Незалежной также заявлял о готовности Украины к конструктивным переговорам с Россией, однако заметил, что страна не собирается идти на уступки.

2 февраля, 17:23
<p>© Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10225291985195698&set=t.690053388&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дмитрий Кулеба</a></p>

© Facebook / Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой в любом формате. Об этом он сообщил в рамках пресс-конференции для иностранных СМИ, которую транслировало министерство в "Фейсбуке".

"Украина готова встретиться с Россией в любом формате переговоров для поиска дипломатического решения продолжающегося восемь лет вооружённого конфликта", — заявил Кулеба.

Кулеба заявил о готовности Киева к конструктивным переговорам с Москвой

Кулеба заявил о готовности Киева к конструктивным переговорам с Москвой

Также министр заметил, что рассчитывает на проведение нового саммита в "нормандском формате".

Ранее Кулеба рассказал об экономических проблемах Украины из-за паники вокруг "войны". Глава МИД Незалежной отметил, что страна и её партнёры совместно работают над тем, чтобы "избежать худших сценариев".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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