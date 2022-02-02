Кулеба вновь заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой в любом формате. Об этом он сообщил в рамках пресс-конференции для иностранных СМИ, которую транслировало министерство в "Фейсбуке".

"Украина готова встретиться с Россией в любом формате переговоров для поиска дипломатического решения продолжающегося восемь лет вооружённого конфликта", — заявил Кулеба.

Также министр заметил, что рассчитывает на проведение нового саммита в "нормандском формате".