Экс-генерал ВСУ Кривонос призвал Киев не недооценивать российских военных

Российским военным под силу организовать молниеносный захват Киева, до последнего не вторгаясь на территорию Украины. Об этом заявил бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире телеканала "Апостроф".

Он отметил, что военные корабли РФ могут наносить удары даже с Каспийского моря, а самолётам вообще не придётся пересекать воздушную границу, чтобы нанести удар по важным объектам. По словам украинского генерала, всё это станет возможным, поскольку Москва пустит в бой высокоточное оружие, способное поражать с дальнего расстояния.

"Посмотрите, насколько быстро они перебросили свой передовой эшелон, что касалось Казахстана. Практически идеально, как военные они сделали классно. Они это тренируют, они знают свои манёвры", — добавил Кривонос.

Он также подчеркнул, что украинские ПВО не смогут отследить российские истребители, так как расстояние от границы до Киева можно преодолеть на минимальной высоте всего за 40 минут.

"На самом деле это не так сложно делать, а там люди обученные — не надо на войне недооценивать врага", — заключил Кривонос.