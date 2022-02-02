Bloomberg: Европа не нашла альтернативу российскому газу на Ближнем Востоке
По мнению аналитика BCS Global Markets, отказ ЕС спровоцирует массовую нехватку топлива и станет причиной энергетического кризиса не только в Европе, но и по всей Азии.
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Европа не сможет полностью компенсировать поставками газа с Ближнего Востока отказ от российского голубого топлива. Об этом говорится в публикации американского издания Bloomberg.
По мнению авторов статьи, богатые энергоносителями государства в регионе, например Азербайджан или Катар, пообещали экстренно снабдить Евросоюз необходимым сырьём. Однако вскоре выяснилось, что заменить ведущего экспортёра, то есть Москву, им не удастся.
"У Европы нет альтернативы российскому газу. Вам придётся перенаправить половину сжиженного природного газа, потребляемого Азией, чтобы выйти на уровень поставок от "Газпрома", — напомнил старший аналитик BCS Global Markets Рон Смит.
По его словам, такое решение спровоцирует массовую нехватку топлива и станет причиной энергетического кризиса не только в Европе, но и на всём Азиатском континенте.
Ранее Лайф сообщал, что "Газпром" не возобновил прокачку по газопроводу Ямал – Европа, несмотря на бронь. Поставок нет ни в реверсном, ни в аверсном режиме. Сообщалось, что компания не поставляла топливо по этой трубе около 40 дней. Причиной было отсутствие заявок со стороны европейских потребителей.
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