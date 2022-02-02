Военный эксперт Жилин сравнил Байдена с русофобом Бжезинским после решения усилить войска в Европе
По словам собеседника Лайфа, реальной опасности для России это не представляет, но является демонстрацией истинных намерений Штатов относительно гарантий безопасности.
Президент США Джо Байден и Збигнев Бжезинский. Фото © Getty Images / Chip Somodevilla / Chip Somodevilla
США взяли курс на максимальное обострение ситуации вокруг российских границ, но они стремятся нанести Москве ущерб не военными, а гибридными методами. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем Александр Жилин, комментируя информацию CNN о том, что президент США Джо Байден одобрил развёртывание дополнительных американских войск в Восточной Европе.
"Хочу напомнить слова просто животного русофоба [Збигнева] Бжезинского: "Мы будем строить новый мировой порядок за счёт России, против России и на обломках России". Сейчас, когда наступил период торга, когда за кулисами проходят переговоры и обговариваются условия нового миропорядка, США взяли курс на максимальное обострение ситуации вокруг наших границ", — рассуждает собеседник Лайфа.
Фактически, по словам Жилина, речь идёт о том, чтобы попытаться растащить наш оборонный потенциал, но при этом никто не собирается наступать на Россию на танках или идти в штыковую.
"Война, которая сейчас идёт, она гибридная и другого типа. Это такой политический ответ на наш ультиматум, связанный с гарантиями европейской безопасности", — заключил военный эксперт.
Напомним, что представленные Россией предложения по гарантиям европейской безопасности включают в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
Ранее, в среду, испанская газета Еl Pais слила "ответы США и НАТО" на предложения Москвы по гарантиям безопасности, но официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не стала подтверждать подлинность документа.
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