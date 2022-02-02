Военный эксперт Жилин сравнил Байдена с русофобом Бжезинским после решения усилить войска в Европе

США взяли курс на максимальное обострение ситуации вокруг российских границ, но они стремятся нанести Москве ущерб не военными, а гибридными методами. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем Александр Жилин, комментируя информацию CNN о том, что президент США Джо Байден одобрил развёртывание дополнительных американских войск в Восточной Европе.

"Хочу напомнить слова просто животного русофоба [Збигнева] Бжезинского: "Мы будем строить новый мировой порядок за счёт России, против России и на обломках России". Сейчас, когда наступил период торга, когда за кулисами проходят переговоры и обговариваются условия нового миропорядка, США взяли курс на максимальное обострение ситуации вокруг наших границ", — рассуждает собеседник Лайфа.

Фактически, по словам Жилина, речь идёт о том, чтобы попытаться растащить наш оборонный потенциал, но при этом никто не собирается наступать на Россию на танках или идти в штыковую.