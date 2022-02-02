Проценко: Действующих в Москве мер борьбы с "омикроном" достаточно

Московское здравоохранение в условиях нового "омикронного" всплеска заболеваемости работает без сбоев, принятых мер достаточно. Об этом заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

"В Москве предприняты все необходимые меры для преодоления очередной волны ковида. Я думаю, вводить какие-то дополнительные ограничения нецелесообразно", — цитирует агентство "Москва" медика.

По его словам, сейчас городские поликлиники работают в усиленном режиме, в частности организован раздельный приём заболевших, а также привлечён дополнительный персонал. Врачи, как подчеркнул Проценко, по факту оказывают необходимую помощь каждому пациенту. Главврач заметил, что на сегодняшний день всё, что необходимо, — это всего лишь немного самодисциплины, вакцинация и внимательное отношение к здоровью.