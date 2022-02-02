Проценко: Действующих в Москве мер борьбы с "омикроном" достаточно
По его словам, сейчас городские поликлиники работают в усиленном режиме. Врачи, как подчеркнул специалист, по факту оказывают необходимую помощь каждому пациенту.
Резервный госпиталь для пациентов с коронавирусом "Сокольники" © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
Московское здравоохранение в условиях нового "омикронного" всплеска заболеваемости работает без сбоев, принятых мер достаточно. Об этом заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.
"В Москве предприняты все необходимые меры для преодоления очередной волны ковида. Я думаю, вводить какие-то дополнительные ограничения нецелесообразно", — цитирует агентство "Москва" медика.
По его словам, сейчас городские поликлиники работают в усиленном режиме, в частности организован раздельный приём заболевших, а также привлечён дополнительный персонал. Врачи, как подчеркнул Проценко, по факту оказывают необходимую помощь каждому пациенту. Главврач заметил, что на сегодняшний день всё, что необходимо, — это всего лишь немного самодисциплины, вакцинация и внимательное отношение к здоровью.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил о выходе Москвы на плато по заболеваемости ковидом. За последнюю неделю количество заболевших увеличилось на 70%, также на 40% вырос уровень госпитализации. Однако у властей есть надежда, что ситуация будет стабилизироваться. Также Собянин отметил, что в столице установлен исторический максимум по общему количеству контактов медработников с больными ОРВИ и коронавирусом — 800 тысяч. В сутки они принимают 60 тысяч человек.
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