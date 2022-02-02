Невролог объяснил, как перехитрить смертельные болезни, которые часто приходят во сне

Многие болезни обостряются в конкретное время суток — в зависимости от работы гормонов и тех или иных внутренних органов. Когда их функция идёт на спад, органы находятся в уязвимом состоянии, считает невролог и врач-остеопат Александр Евдокимов. Но эти суточные ритмы можно предсказать и легко обмануть смертельную болезнь, просто избавившись от определённой привычки, пишет Пятый канал.

Не ешьте жирное после полуночи

Врач советует не есть на ночь, не только чтобы сберечь фигуру. После полуночи активизируется печень и желчно-выделительная система, а потому жирная пища способна серьёзно ударить по здоровью и вызвать обострение холецистита.

Не тренируйтесь на ночь

Фото © Shutterstock

Оказывается, фитнес и ЛФК не всегда приносят пользу. По словам Евдокимова, тренировки перед сном не только бодрят и мешают настроиться на спокойный лад, но и очень опасны для диабетиков. С часу до трёх уровень сахара в крови падает, а упражнения могут вызвать гипогликемию.

Не вскакивайте с кровати

Этот совет пригодится для людей всех возрастов. После будильника не стоит выпрыгивать из постели навстречу трудовым будням — такой перепад давления может навредить и вызвать ишемию, гипертонический криз, а также другие сердечно-сосудистые заболевания вроде инфаркта, инсульта и прочих. Невролог советует вставать постепенно — полминуты полежать с открытыми глазами, а после ещё полминуты посидеть на кровати. Так организм успеет проснуться и наладить кровообращение.

Пейте больше воды